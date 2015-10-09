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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 9 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 9 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الميزان الجمعة 9 أكتوبر 2015

برج الميزان .. الجمعة 9 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الميزان اليوم الجمعة 9 - 10 - 2015
لا تتغيبي عن مواعيدك يا فتاة برج الميزان, تقربي من الاخرين و ستحصدين افضل النتائج اذا تصرفت بكثير من الذكاء, تكيفي مع الوضع الذي انت فيه, لا تهتمي فان ما يحصل من حولك سيتغير مع مرور بعض الوقت و ما يجب عليك سوى ان تراقبي من بعيد و بعدها ان تبدي رايك.
مهنيا: يجب عليك ان تتقبلي الواقع كما هو و ان تفهمي ان ما يقال لك واقع و ليس خيالا اطلاق, انتبهي الى طريقتك في ابراز التقارير الجارحة للاخرين حتى لو كنت سئمت مما قاموا به معك, تاكدي من ان افكارك ستوصلك الى حيث ترغبين اذا ركزت ليس ال, تحملي من حولك و ستتضح الامور امامك بسرعة.
عاطفيا: ستغيرين مكان اقامتك مع زوجك في ابراج اليوم و ستشعرين بانه اكثر من مسرور بذلك, قد تفقدين اغراضا مهمة جدا بالنسبة اليك و لكن ذلك لن يمنعك عن اخبار ذلك لزوجك مع انك ستخافين من ردة فعله التي برايك ستكون سلبية بالتاكيد, لن تدركي حجم الاخطاء التي اقترفته.
صحيا: كن على ثقة تامة من ان التقيد بالارشادات والنصائح الطبية العلمية يؤتى ثماره ويقودك الى حيث تشتهى. 
 

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