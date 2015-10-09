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بالفيديو تصفيات اليورو – البرتغال تهزم الدنمارك.. وتحجز مقعدها في فرنسا

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بالفيديو تصفيات اليورو – البرتغال تهزم الدنمارك.. وتحجز مقعدها في فرنسا بالفيديو تصفيات اليورو – البرتغال تهزم الدنمارك.. وتحجز مقعدها في فرنسا

(إفي): حجز منتخب البرتغال لكرة القدم مقعده رسميا في نهائيات الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا بعد فوزه على الدنمارك (1-0) اليوم الخميس ضمن مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة.

وحل البرتغالي ضيفا على الدنمارك واستطاع تحقيق فوزا صعبا بهدف دون رد.

ويدين منتخب (برازيل أوروبا) بهذا الفوز للاعب موناكو الفرنسي، جواو موتينيو، محرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وبهذا الانتصار الكبير يحافظ منتخب البرتغال على موقعه في الصدارة برصيد 18 نقطة ليتأهل رسميا إلى النهائيات الأوروبية.

بينما يتجمد رصيد المنتخب الدنماركي عند 12 نقطة في المركز الثاني.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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