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بالفيديو تصفيات اليورو - ألبانيا تسقط أمام ' العدو ' صربيا.. وقد تحقق تأهلا تاريخيا بشرط

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بالفيديو تصفيات اليورو - ألبانيا تسقط أمام ' العدو ' صربيا.. وقد تحقق تأهلا تاريخيا بشرط بالفيديو تصفيات اليورو - ألبانيا تسقط أمام ' العدو ' صربيا.. وقد تحقق تأهلا تاريخيا بشرط

نجح منتخب صربيا في الفوز على مضيفه ألبانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس في سابع جولات التصفيات المؤهلة ليورو 2016 بفرنسا لحساب المجموعة التاسعة.

ولا زال بإمكان منتخب ألبانيا أن يحقق التأهل الأول في تاريخه إذا ما تمكن من الفوز على منتخب أرمينيا في ختام التصفيات ويرفع رصيده وقتها إلى 14 نقطة وبفارق نقطتين أمام منتخب الدنمارك.

ولا توجد علاقات جيدة بين البلدين بسبب العديد من الخلافات السياسية والحروب ومن ضمنها حرب البلقان.

وتمكن الصربي من خطف الفوز في الوقت القاتل من المباراة في غضون دقيقة عبر ألكسندر كولاروف وأديم ليايتش في الدقيقة 90.

ووبتلك النتيجة يتجمد رصيد المنتخب الألباني عند 12 نقطة في المركز الثالث بينما يرتفع رصيد منتخب صربيا إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

ومن المقرر أن تستضيف أرمينيا منتخب ألبانيا بينما سيخرج المنتخب البرتغالي لمواجهة صربيا في ختام التصفيات يوم 11 أكتوبر الجاري.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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