بالفيديو تصفيات اليورو - فرنسا تكتسح أرمينيا برباعية في يوم تألق بنزيمة

(إفي): كسر كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني صيامه عن التهديف مع منتخب فرنسا لكرة القدم يوم الخميس بعد تسجيله ثنائية في شباك منتخب أرمينيا خلال مباراة ودية، انتهت برباعية نظيفة لصالح "الديوك".

وسجل بنزيمة هدفيه رقمه 26 و27 بقميص منتخب (الديوك) مساء اليوم في الدقائق 78 و79 حيث جاء الهدف الأول من ضربة ركنية تصدى لها جريزمان لتجد الكرة رأس بنزيمة الذي أودعها الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثاني من تمريرة من أنطوني مارسيال.

وبدأ جريزمان التسجيل في الدقيقة 35 ثم أتبعه يوهان كاباي بهدف ثان في الدقيقة 55.

ويعتبر هذان أول هدفين يحرزهما بنزيمة منذ 362 يوما بالضبط بقميص منتخب فرنسا، حيث كان آخر هدف قد سجله في 11 أكتوبر 2014 خلال مواجهة ودية أيضا مع البرتغال.

ويؤكد الهدفان على الحالة الجيدة التي يمر بها بنزيمة في الوقت الحالي مع منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب، كما أنه هداف الليجا الإسبانية برصيد ستة أهداف.

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