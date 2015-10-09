بالفيديو تصفيات اليورو – أيرلندا الشمالية تتأهل لأول مرة في تاريخها.. وصراع بين رومانيا والمجر

(إفي): حجز منتخب أيرلندا الشمالية لكرة القدم مقعده رسميا في نهائيات الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا بعد فوزه على ضيفه اليوناني (2-0) اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2016 بفرنسا.

وأقيمت المباراة على ملعب "ويندسور بارك" بالعاصمة بلفاست، ونجح أصحاب الأرض في التأهل لأول مرة في تاريخهم للمسابقة.

وتقدم ستيفن ديفيز في النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 35 قبل أن يضاعف المهاجم جوش ماجينيس من حصيلة المنتخب الأيرلندي الشمالي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 49 و58.

بينما أحرز خريستوس أرافيديس هدف حفظ ماء الوجه لبطل أوروبا في نسخة 2004 ، قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وبهذا الانتصار الكبير يحافظ منتخب أيرلندا الشمالية على موقعه في الصدارة برصيد 20 نقطة ليتأهل رسميا إلى النهائيات الأوروبية، بينما يتجمد رصيد المنتخب اليوناني عند 3 نقاط في قاع الترتيب.

وتعثر المنتخب الروماني بتعادله المتأخر إيجابيا على ملعبه أمام فنلندا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على "الملعب الوطني".

تقدم الضيوف في النتيجة عبر جويل بوهيانبالو في الدقيقة 64 قبل أن يخطف أوفيديو هوبان هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يحافظ منتخب رومانيا على موقعه في الوصافة برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة وحيدة أمام منتخب المجر، بينما يرتفع رصيد منتخب فنلندا إلى 11 نقطة في المركز الرابع.

واستطاع المنتخب المجري المحافظة على حظوظه في التأهل بعدما قلب تأخره بهدف نظيف للفوز بهدفين لهدف أمام منتخب جزر الفارو، في المباراة التي أقيمت على ملعبه "فيرينتس بوشكاش" بالعاصمة بودابست.

وتقدم روالدور جوكابسن في النتيجة للضيوف في الدقيقة 11 من بداية المباراة قبل أن ينتفض المنتخب المجري ويعود في النتيجة عبر ثنائية دانيل بودي في الدقيقتين (63 و71) على التوالي.

ورفع منتخب المجر رصيده بعد هذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز الثالث ويعزز آماله في التأهل المباشر، انتظارا لتعثر منتخب رومانيا في الجولة الأخيرة، بينما تجمد رصيد منتخب جزر الفارو عند 6 نقاط في المركز الخامس وقبل الأخير.

ومن المقرر أن يخرج منتخب أيرلندا الشمالية لمواجهة فنلندا، بينما سيستضيف منتخب جزر الفارو نظيره الروماني، في الوقت الذي سيخرج فيه المنتخب المجري لمواجهة اليونان في ختام التصفيات يوم 11 أكتوبر الجاري.

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