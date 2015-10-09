كاث كيدستون تطلق تشكيلة خريف شتاء 15: ثورة من الرسومات والألوان

كأصحاب البيت الكلاسيكي الحديث ، أصبح من ثوابت بصمة العلامة التجارية أن تستمد الإلهام من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك الكلاسيكيات، لخلق المطبوعات المميزة و الجميلة للمنتجات اليومية الحديثة مع لمسة من المتعة و لمحة إلى التراث البريطاني لها. تستضيف كاث كيدستون مختلف النطاقات والخدمات من الأزياء والاكسسوارات، ومجموعة الأطفال الرائعة، والأقمشة، وورق الجدران، وأدوات المطبخ، وصولاًإلى معمل كاث كيدستون لتفصيل الأثاث والمفروشات.

تعرض تشكيلة شتاء خريف’15 مزيج التصامبم المزينة بالأزهار والبقع بتشكيلة ألوانها الجديدة, الجميلة و اللافتة للنظر. عندما ينظر إليها ككل، تصور هذه التشكيلة المتعة و الترقب بالتسوق الكلاسيكي مع إتساع نطاق الطبعات و الألوان .