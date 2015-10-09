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كوني الأكثر جاذبية مع اللون الأحمر هذا الشتاء!

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كوني الأكثر جاذبية مع اللون الأحمر هذا الشتاء! كوني الأكثر جاذبية مع اللون الأحمر هذا الشتاء!

الخميس 08-10-2015 16:15

لا يتجرأ الكثير من النساء على اعتماد اللون الأحمر في إطلالاتهن. على الرغم من ذلك، عليك في هذا الشتاء أن تتحلي بالجرأة المطلوبة، وأن تعتمديه بكلّ ثقة، لأنه أكثر الألوان رواجاً في موسم خريف وشتاء 2015-2016.
ولهذا اللون قدرة خاصّة على جذب الأنظار وإضافة لمسات من الجاذبية والرقي إلى إطلالاتك، خصوصاً إن تمّ تقديمه بالطريقة التي رأيناه فيها على منصات عروض هذا الموسم، حين أبدع مصممو الأزياء في تصاميم اللون الأحمر، التي تنوعت بين الفساتين، والسروايل، والقمصان، والمعاطف، والتنانير أيضاً.
وقد رأينا هذا اللون لدى كثيرين مثل: "ألبيرتا فيريتي" Alberta Ferretti، "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، "غوتشي" Gucci، "ايميليو بوتشي" Emilio Pucci، "ايلي صعب" Elie Saab، "فيندي" Fendi، "فيرساتشي" Versace، وغيرهم..
بإمكانك أن تعتمدي هذا اللون لإطلالة كاملة، أو بإمكانك أن تنسّقيه مع ألوان أُخرى: كالأسود، أو الرمادي، أو الألوان المعدنية كالذهبي والفضي.
بعد أن تشاهدي أجمل اختياراتنا من اللون الأحمر، من أزياء هذا الموسم، ستتجرئين ـ بالتأكيد ـ وتنسقين أجمل الإطلالات منه وأكثرها جاذبية!

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سيدتي