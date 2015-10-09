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15 إطلالة أنيقة من أمل العوضي على الانستقرام

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15 إطلالة أنيقة من أمل العوضي على الانستقرام 15 إطلالة أنيقة من أمل العوضي على الانستقرام

الخميس 08-10-2015 13:55

يجذبنا التنوع في إطلالات أمل العوضي، فعند ارتدائها للجينز في إطلالاتها اليومية نسقته بطريقة أنيقة مع قميص بسيط من Dolce & Gabbana بينما اختارت تنسيقًا أنثويًّا بسيطًا مع توب أبيض بأكتاف ظاهرة، واختارت الفرو لتنسيق شتوي رائع في إحدى جلسات التصوير .
في إطلالاتها للسهرات تختار أمل الفساتين الضيقة ذات التصاميم الأنثوية الجذابة لتظهر قوامها الأنيق، وقد اختارت العديد من التصاميم المميزة التي حملت توقيع مصممها المفضل يوسف الجسمي، ويمكن أن نلاحظ عشقها لارتداء البدلات الكاملة أو الجمبسوت بتصاميم جميلة كإطلالاتها بجمبسوت أحمر أنيق في إحدى جلسات التصوير أو بدلة أنيقة باللون الأبيض أثارت إعجاب متابعيها على انستقرام.
كما اختارت أمل العرضي الظهور بإطلالات ملكية تجمع بين الستايل التراثي واللوك العصري المميز في عدد من إطلالاتها فبدت متألقةً وأنيقةً كعادتها .
كوني متنوعة باختياراتك، اختاري التصاميم الأنثوية والتنسيقات العصرية وزيني إطلالتك بالإكسسوارات المميزة والمجوهرات الفخمة لتحصلي على إطلالات أمل العوضي. شاهدي معنا إطلالاتها المميزة .

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سيدتي