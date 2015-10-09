فاشرون كونستانتين تفتتح أبواب البوتيك الرئيسي الخاص بها في دبي مول

إحتفلت دار "فاشرون كونستانتين" Vacheron Constantin، الدار الأعرق في العالم في صناعة الساعات، بتاريخ يعود إلى260 عاماً من العمل المتواصل،بافتتاح أبواب بوتيكها الرئيسي في دبي مول.

إلى جانب أنه يعكس في تفاصيله أناقة هذه الدار وتميّز حرفتها اليدوية، يتضمن البوتيك غرفة خاصة بكبار الشخصيات بالإضافة إلى صانع ساعات خاص يقوم بتقديم خدماته الحصرية وخبرته القيّمة بعالم صناعات الساعات.يشكّل البوتيك مساحة جميلة يتكرر في داخلها إلتزام هذه الماركة بالترف وتسمح لزائريها أن يكتشفوا بحث فاشرون كونستانتين الدائم على التميّز والبراعة في تعدد ساعاتها الجميلة المعروضة والغنية بتعقيداتها.

مساحة دافئة تنبض بالترحيب الحار بالزبائن، بوتيك فاشرون كونستانتان الرئيسي تعرض الساعات الرائعة في علب أنيقة. متباهياً بالتزامه بالأجواء المتميزة التي تنتشر في كل فروع الدار من حول العالم، يمزج هذا الفرع بهندسته بين العناصر الحديثة و التصاميم التقليدية من خلال أنماط تعكس التزام الدار بالبراعة والكمال الفني. يتمتّع الزوّار بجوّ مريح وفاخر مع خطوط واضحة وتصاميم جميلة تساعدهم في اكتشاف تاريخ الدار، تقاليدها وثقافتها.