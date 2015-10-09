أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

فاشرون كونستانتين تفتتح أبواب البوتيك الرئيسي الخاص بها في دبي مول

Google+ Print
فاشرون كونستانتين تفتتح أبواب البوتيك الرئيسي الخاص بها في دبي مول فاشرون كونستانتين تفتتح أبواب البوتيك الرئيسي الخاص بها في دبي مول

الخميس 08-10-2015 17:04

إحتفلت دار "فاشرون كونستانتين" Vacheron Constantin، الدار الأعرق في العالم في صناعة الساعات، بتاريخ يعود إلى260 عاماً من العمل المتواصل،بافتتاح أبواب بوتيكها الرئيسي في دبي مول.
إلى جانب أنه يعكس في تفاصيله أناقة هذه الدار وتميّز حرفتها اليدوية، يتضمن البوتيك غرفة خاصة بكبار الشخصيات بالإضافة إلى صانع ساعات خاص يقوم بتقديم خدماته الحصرية وخبرته القيّمة بعالم صناعات الساعات.يشكّل البوتيك مساحة جميلة يتكرر في داخلها إلتزام هذه الماركة بالترف وتسمح لزائريها أن يكتشفوا بحث فاشرون كونستانتين الدائم على التميّز والبراعة في تعدد ساعاتها الجميلة المعروضة والغنية بتعقيداتها.
مساحة دافئة تنبض بالترحيب الحار بالزبائن، بوتيك فاشرون كونستانتان الرئيسي تعرض الساعات الرائعة في علب أنيقة. متباهياً بالتزامه بالأجواء المتميزة التي تنتشر في كل فروع الدار من حول العالم، يمزج هذا الفرع بهندسته بين العناصر الحديثة و التصاميم التقليدية من خلال أنماط تعكس التزام الدار بالبراعة والكمال الفني. يتمتّع الزوّار بجوّ مريح وفاخر مع خطوط واضحة وتصاميم جميلة تساعدهم في اكتشاف تاريخ الدار، تقاليدها وثقافتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي