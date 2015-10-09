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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 9 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 9 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج السرطان الجمعة 9 أكتوبر 2015

.. الجمعة 9 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج السرطان اليوم الجمعة 9 - 10 - 2015
مهنيا: عليك ان تسـاعدي الاخرين على اكتشاف الكثير من الامور التي لم يتوقعوا وجودها فـي الماضي, لن يتمكن الزملاء من اعطائك كل ما تريدين فـي برجك اليوم, انتبهي الى الصفقات التي تعقدينه, سـعي الى تحسـين واقعك فابراج اليوم تقول لك ذلك, عليك ان تغيري بعض التفاصيل المهمة.
عاطفيا: لا تزعجي الشـريكـ لانه لن يرغب فـي مناقشتك فـي الامور العالقة و حظك اليوم فـي الحب لن يكون الى جانبك اطلاق, احترسـي من الاخرين و لا تسـمحي لهم بالتدخل فـي امورك الشخصية لان ذلك سـيزيد المشكلات بينك و بين زوجك, لا ترتكبي المزيد من الاخطاء لان ذلك ليسـ من مصلحتك البتة.
نصيحة اليوم : لا تصممي على القيام ببعض الاعمال، فاليوم ليسـ بالوقت المنسـب ابدا يا امراة برج السـرطان, عليك ان تعملي بجهد لتحصلي على النتائج التي تريدينه, عليك ان تضعي برنامج عملك للسـبوع المقبل فالوقت لن يسـمح لك بذلك, لا تكوني انانية مع اولئك الذين يحيطون بك فان ذلك ليسـ من مصلحتك البتة.

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