حظك اليوم برج الأسد الجمعة 9 أكتوبر 2015

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 9 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الأسد اليوم الجمعة 9 - 10 - 2015

مهنيا: اجري بعض التعديلات على المشاريع التي سـبق ان قمت به, لا تتوقفـي عن ابراز رايك للاخرين اذا شعرت بالحاجة الى ذلك, سـتبحثين عن سـاليب جديدة لزيادة انتاجك و لكنك لن تفلحي فـي ذلك, حاولي ان تكوني حاضرة حين يُطلب منك و قبل ان يتكلم الاخرون عنك.

عاطفـيا: لديك الكثير من الاعمال المنزلية لتُنهيها قبل فوات الاوان, سـتمتعي برفقة افراد عائلتك فـي برجك اليوم, لا تبادري الى تعميق الخلاف بين الاصدقاء و العائلة, لا تسـمحي لاحد بتغيير رايك فـي ما يتعلق بزوجك و اتخذي قرارك من دون ان تسـالي اي احد او تسـتشيري اي شخص.

نصيحة اليوم: تواصلي مع الاخرين يا امراة برج السـد و سـتسـتمتعين بالتكلم معهم و ابراز رايك لهم, حاولي ان تدرسـي المشاريع قبل ان تنفذيه, عليك ان تتحققي من الامور كافة و ان تضعي حدودا لعدد من الاشخاص, لا تتركي المسـائل العالقة تتعقد اكثر من السـابق وتصل بك الى حيث لا تريدين.



شبكةعيونالإخبارية

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