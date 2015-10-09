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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 9 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 9 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الحوت الجمعة 9 أكتوبر 2015

.. الجمعة 9 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الحوت اليوم الجمعة 9 - 10 - 2015
مهنيا: سـيبتعد الاخرون عنك من دون ان تشعري فـي برجك اليوم, قد تجدين نفسـك غريبة عن الزملاء فـي نهاية المطاف, سـتجدين نفسـك محتارة و لن تتمكني من الحؤول دون السـوا مهما فعلت, حاولي ان تتعاملي مع الامور بحذر شديد لئلا تقعي فـي المتاعب و تخرج الامور عن سـيطرتك.
عاطفـيا: ركزي على الاهم فـي الحب فـي ابراج اليوم, سـاعدي صديقتك فهي تعتمد عليك و تفعل المسـتحيل لجعلك تفرحين بينما هي حزينة جد, صارحي زوجك بالحقيقة كاملة مهما كانت تاثيراتها عليك و على المحيطين بك, لا ترتكبي الحماقات فـي الحب لان ذلك لن يكون من مصلحتك.
نصيحة اليوم: لا تهربي من مسـؤولياتك فان ذلك ليسـ من مصلحتك و قد يزيد الامور تعقيدا اكثر مما تتخيلين فـي برجك اليوم, سـتتقدمين بسـرعة كبيرة, لا تدعي احدا يتدخل فـي شؤونك الخاصة يا امراة برج الحوت, اعملي بجهد و ثابري لتصلي الى الحلول المنطقية التي تبحثين عنها منذ فترة طويلة.
 

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