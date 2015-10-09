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مصرع ربة منزل وإصابة 8 فى انقلاب سيارة "ميكروباص" بالفيوم

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مصرع ربة منزل وإصابة 8 فى انقلاب سيارة "ميكروباص" بالفيوم مصرع ربة منزل وإصابة 8 فى انقلاب سيارة "ميكروباص" بالفيوم
لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 8 آخرون فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى اخطارا بانقلاب السيارة رقم 2158 ب ر (ميكروباص) قيادة محمد إسحاق على 40 سنة سائق ومقيم قرية سنهور القبلية بمركز سنورس بسبب انفجار الإطار الأمامى الأيمن للسيارة، ما أدى إلى انقلابها.

وتسبب الحادث فى مصرع "رحمة حمدى عبد الحليم"، 17 سنة، ربة منزل، وإصابة كل من "رضا حمدى عبد الحليم" 37 سنة ربة منزل، و"فاطمة حمدى عبد الحليم" 15 سنة، و"جيهان حمدى عبد الحليم" 14 سنة ربة منزل، و"هبة الله حمدى عبد الحليم" 14 سنة، و"بسمة حمدى عبد الحليم" 18 سنة، و"محمد حمدى عبد الحليم" 19 سنة طالب، و"سيد عبد الحليم قطب" 16 سنة طالب، و"أية حمدى عبد الحليم" 13 سنة ربة منزل، وجميعهم مقيمون بقرية سنهور القبلية دائرة مركز سنورس، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 17732 لسنة 2015 جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365