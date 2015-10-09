حبس سائق قتل صديقه رميا بالرصاص بسبب "ولاعة وسجائر" ببولاق الدكرور

أمرت نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد حمزاوى بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل عاطل بسبب الخلاف على "علبة سجائر"و"ولاعة" فى بولاق الدكرور رميا بالرصاص، بأن أطلق عليه طلقة من فرد خرطوش وفر هاربًا حتى تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن خلافًا نشب بين سائق "توك توك" والقتيل بسبب اتهام أحدهما للآخر بالاستيلاء على علبة "سجائر" و"ولاعة" وتطور إلى مشاجرة أطلق فيها السائق رصاصة أصابت بطن المجنى عليه، وأردته قتيلًا.

وألقت قوة من قسم بولاق الدكرور، برئاسة العميد طارق حمزة، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الجريمة، فتحرر له محضر وتمت إحالته إلى النيابة العامة.