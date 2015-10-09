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مشاجرة بالأسلحة النارية فى الفيوم بسبب الخلاف على "ركن سيارة"

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مشاجرة بالأسلحة النارية فى الفيوم بسبب الخلاف على "ركن سيارة" مشاجرة بالأسلحة النارية فى الفيوم بسبب الخلاف على "ركن سيارة"
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، أمس الخميس، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف على مكان انتظار سيارة وتم ضبط 7 متهمين فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من النقيب طاهر أبو طالب الضابط بقسم الاشتباه بأنه حال مروره والقوة المرافقة له بدائرة قسم الفيوم سمع صوت إطلاق أعيرة نارية وتوجه إلى مصدر الصوت، وتبين وقوع مشاجرة بين كل من عثمان خ أ 60 سنة عامل (طرف أول) و"نسمة ر م 32 سنة ربة منزل" و"مصطفى ر م 22 سنة سائق" و"محمود ر م 35 سنة سائق" و"أحمد م ب 20 سنة مكوجى" و"صفوت م ع 27 سنة قهوجى" و"عمرو ع ع 31 سنة نجار" (طرف ثانى) واستخدمت الأسلحة النارية فى المشاجرة التى نشبت بسبب الخلاف على مكان انتظار سيارة.

تم ضبط المتهمين الـ7 والأسلحة المستخدمة بحوزتهم، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 9639 لسنة 2015 إدارى قسم الفيوم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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مصر 365