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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 9 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 9 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج العقرب الجمعة 9 أكتوبر 2015

.. الجمعة 9 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج العقرب اليوم الجمعة 9 - 10 - 2015
مهنيا: عليك ان تتقيدي بالأسـاليب التقليدية و تنسـي تلك الجديدة لانها لن تقودك الى اي مكان فـي برجك اليوم, لن تخدعي الاخرين فانت تعرفـين انك مخطئة و لكنك لن تسـكتي فـي الابراج اليومية, سـتهتمين بالتفاصيل المملة و لن ترتاحي قبل التاكد من انك تسـيرين على الطريق الصحيح و لا تخطئين التقدير.
عاطفـيا: قد تتصرفـين بطريقة لامبالية تجاه الاخرين من حولك من دون ان تقصدي, تاكدي من انك سـتسـتمتعين بقرب زوجك و لن ترغبي بالعودة الى المنزل, سـتتعرفـين الى شاب مميز و سـتتناولين معه القهوة فـي برجك اليوم, ان العلاقة التي سـتبدا بينك و بين زوجك سـتودي بكما الى الزواج فـي القريب.
نصيحة اليوم: سـتلتقين ببعض الاشخاص فـي مكتبك و سـتتناقشين معهم فـي المسـائل العملية المهمة التي تترك لك الكثير من الهموم فـي برجك اليوم, خففـي من حدة الضغط الذي يسـيطر عليك يا امراة برج العقرب, سـتحصل الكثير من المفاجات و سـتحتارين لانك لم تتوقعيها مطلق, لا يمكنك ان تتركي الامور تتغير بسـرعة. 
 

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