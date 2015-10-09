بلدية عجمان تشارك بمعرض النخلة في دبا الحصن

شاركت إدارة الزراعة والحدائق العامة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان في معرض النخلة الذي تنظمه حكومة الشارقة في القرية التراثية بدبا الحصن على كورنيش دبا الحصن بموقع ( القرية التراثية ) التابعة لإمارة الشارقة.

وتعرض الدائرة خلال مشاركتها في معرض النخيل الذي يستمر على مدار أربعة أيام الخدمات الزراعية الذكية التي تقدم لمزارعي النخيل بالإمارة عبر تطبيق الدائرة على الأجهزة الذكية وستعرض طوال أيام المعرض أهم الخدمات الذكية التي تقدمها إدارة الحدائق والزراعة العامة بالدائرة عبر التطبيق الذكي الرسمي الخاص «MPDA» ومن أهمها خدمة مكافحة الآفات الزراعية «سوسة النخيل» وخدمة خلع ونقل النخيل وخدمة شراء الشتلات بالإضافة لخدمة إقامة الفعاليات والتي تعد جميعها خدمات ذكية ستوفر على المزارعين سبل تنظيم الفعاليات في مواقعهم أو في الحدائق التابعة للإمارة وتوفير الوقت والجهد عليهم وييسر عليهم الحصول على الخدمة بسرعة.

نشر الوعي

واكد أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بعجمان أن المشاركة في المعرض جاءت بتوجيه من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وبمتابعة من يحيى إبراهيم أحمد المدير العام منوها بأن المعرض يعتبر من أبرز المعارض التي تنظم بالمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة والهادفة لنشر الوعي حول أهمية المحافظة على الشجرة التراثية المباركة «شجرة النخيل» ورعايتها لأهميتها التراثية وكرمز وطني حافظ عليه الأجداد منذ القدم مشيرا إلى أن الهدف من المشاركة هو التعريف بمنجزات الدائرة الزراعية وخاصة في مجالات رعاية شجرة النخيل.