أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تعاون بين مركز لوتاه التقني ومعرض رأس الخيمة للتوظيف

Google+ Print
تعاون بين مركز لوتاه التقني ومعرض رأس الخيمة للتوظيف تعاون بين مركز لوتاه التقني ومعرض رأس الخيمة للتوظيف

وقّع معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف للعام 2016 صباح أمس اتفاقية تعاون مشترك مع مركز لوتاه للتلفزة والإعلام، وصرح عبد الناصر ذهب المدير التنفيذي لمؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات بأن المعرض مناسبة وطنية تتيح لكل المواطنين فرص التوظيف والاستفادة من خبرات التدريب المتاحة عبر المؤسسات والمنظمات المتواجدة بالمعرض، وقال إن الشراكة مع مركز لوتاه تعتبر إضافة حقيقية للمعرض مبدياً سعادته بفوز مركز لوتاه الإعلامي بالرعاية الرسمية للمعرض.

 من جهته أشار عبدالله سعيد لوتاه بعد توقيعه على الشراكة إلى أن مثل هذه الشراكات تفتح المجال لأعمال أخرى لفائدة المواطنين والمجتمع وقال إن مركز لوتاه الإعلامي وبما لديه من إمكانات وكوادر مهنية وتقنية شابة سوف يقدم خدمات متميزة تتناسب والدور الهام الـــذى يقوم به المعرض خدمة للمواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية