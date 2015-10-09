تعاون بين مركز لوتاه التقني ومعرض رأس الخيمة للتوظيف

وقّع معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف للعام 2016 صباح أمس اتفاقية تعاون مشترك مع مركز لوتاه للتلفزة والإعلام، وصرح عبد الناصر ذهب المدير التنفيذي لمؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات بأن المعرض مناسبة وطنية تتيح لكل المواطنين فرص التوظيف والاستفادة من خبرات التدريب المتاحة عبر المؤسسات والمنظمات المتواجدة بالمعرض، وقال إن الشراكة مع مركز لوتاه تعتبر إضافة حقيقية للمعرض مبدياً سعادته بفوز مركز لوتاه الإعلامي بالرعاية الرسمية للمعرض.

من جهته أشار عبدالله سعيد لوتاه بعد توقيعه على الشراكة إلى أن مثل هذه الشراكات تفتح المجال لأعمال أخرى لفائدة المواطنين والمجتمع وقال إن مركز لوتاه الإعلامي وبما لديه من إمكانات وكوادر مهنية وتقنية شابة سوف يقدم خدمات متميزة تتناسب والدور الهام الـــذى يقوم به المعرض خدمة للمواطنين.