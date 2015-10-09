العويس: متضررو مناطق النزاع يفرضون علينا الوفاء باحتياجاتهم الصحية

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، إن بعض بلدان الإقليم تشهد زيادة غير مسبوقة في النزاعات التي تفرض ضغوطاً هائلة على النظم الصحية وتخلف أعداداً كبيرة من المتضررين ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لتعزيز أطر التعاون والتنسيق للوصول إلى أرضية مشتركة للوفاء بالاحتياجات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الثانية والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط التي انطلقت أعمالها في الكويت تحت رعاية سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، يوم الاثنين الماضي واختتمت أمس.

وافتتح أعمال الدورة كل من الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور علاء الدين العلوان مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور علي العبيدي وزير الصحة.

التزام

وقال معالي عبد الرحمن العويس إن مشاركة دولة الإمارات في الدورة الثانية والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تأتي انطلاقاً من التزام الحكومة الرشيدة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي وصولاً إلى عالم خال من مخاطر الأمراض المعدية وغير المعدية.

وتضمنت أعمال الدورة استعراض تقارير مرحلية حول استئصال شلل الأطفال والتأهب للطوارئ والاستجابة لها وتنفيذ الإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها والقدرات الوطنية الأساسية اللازمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية والتغطية الصحية الشاملة والاستراتيجية الإقليمية حول الصحة والبيئة 2014-2019 وإنقاذ أرواح الأمهات والأطفال.

وتركزت النقاشات أيضاً حول الفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا» وفيروس «إنفلونزا الطيور» إضافة إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بالتعليم الطبي في الإقليم وكيفية النهوض بخدمات رعاية الصحة النفسية وسد الفجوة العلاجية للاضطرابات النفسية وتحقيق الأهداف والمؤشرات المحددة في هذا المجال.