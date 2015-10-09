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الحمادي يكرم المتميزين بيوم المعلم

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الحمادي يكرم المتميزين بيوم المعلم الحمادي يكرم المتميزين بيوم المعلم

برعاية وحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أقام مجلس أولياء أمور الطلبة في المنطقة الوسطى، في مدينة الذيد، وبمناسبة الاحتفال بيوم المعلم حفلاً لتكريم المتميزين من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والمدارس المتميزة، وذلك على خشبة مسرح المركز الثقافي، بجانب تكريم المتبرعين لحملة «عونك يا يمن» من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

 حضر الحفل عائشة سيف الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم وعدد من كبار المسؤولين في المنطقة الوسطى والشارقة . وكرم معالي وزير التربية والتعليم يرافقه المحيان وعائشة سيف، والدكتور علي الطنيجي نائب رئيس مجلس أولياء الأمور، المتميزين من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والمدارس المتميزة، بجانب تكريم المتبرعين لحملة «عونك يا يمن» من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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