حظك اليوم برج الجدي الجمعة 9 أكتوبر 2015

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 9 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الجدي اليوم الجمعة 9 - 10 - 2015

مهنيا: خذي قرارا صارما فـي ما يتعلق باحد الاشخاص و لا تدعيه يحد من نجاحك, امضي فـي المشاريع التي تقومين بها فـي ابراج اليوم, لا تخفـي من طرح المزيد من السـئلة اذا لزم الامر, لا تخفـي على مسـتقبلك فانت متميزة و يمكنك ان تنجحي بسـرع مما تتوقعين, لا تكوني غريبة مع من حولك.

عاطفـيا: اخرجي من المنزل لان زوجك لا يسـتطيع ملازمته فـي برجك اليوم, سـتخلقين فرقا ايجابيا فـي منزلك سـيدتي و سـتتمكنين من التفرغ لعائلتك بالرغم من الحزن الذي تشعرين به, سـتجدين نفسـك غريبة عن الشـريكـ فـي نهاية المطاف ان لم تتكلمي معه بصراحة مطلقة.

نصيحة اليوم : سـتؤثرين على الاخرين بطريقة او باخرى و سـتقنعينهم بضرورة العدول عن بعض الافكار لانها ليسـت منسـبة لهم على الاطلاق و هم على علم بذلك كما ان برجك اليوم واضح جد, اديري الامور بالطريقة المنسـبة يا امراة برج الجدي, سـتتكلمين مع الاخرين و سـتاخذين رايهم فـي الاعتبار.



شبكةعيونالإخبارية

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