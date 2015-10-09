حظك اليوم و توقعات الأبراج الجمعة 9 أكتوبر 2015 مع ماغي فرح

حظك اليوم برجك اليوم الأبراج اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم .وهذه توقعات خبيرة الأبراج ماغي فرح لـ برجك اليوم

برج الحمل

لو لم تمض الامور بسلاسة حافظ على ابتسامتك مهنياً: الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك الى أهدافك اذا احسنت التصرف وحسن المعاملة عاطفياً: لا تجازف بالعلاقة مع الشريك، لأنك قد تدفع ثمن مغامراتك لاحقاً وعندها لن ينفع الندم صحياً: الخمول وقلّة الحركة لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع الى ممارسة الرياضة .

برج الثور

قد تحقق فى حياتك الخاصة توازنا وعطاءا جميلا مهنياً: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة قد تسبب لك الأرق عاطفياً: ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، حاول تمضية أطول وقت ممكن إلى جانبه صحياً: قد يطرأ ما لم يكن في الحسبان، فيسبب لك الاضطراب والقلق، ما ينعكس سلباً على محيطك ووضعك الصحي .

برج الجوزاء

قد تحقق فى حياتك الخاصة توازنا وعطاءا جميلا مهنياً: تتحسن معنوياتك لليوم بعد فترة مليئة بالصعوبات والتحديات والقرارات الحاسمة عاطفياً: لا تخجل أن تطلب المساعدة من الحبيب ان احتجت إليها، فهو أقرب الناس إليك في مثل هذه الحالات صحياً: الجلوس خلف المكاتب ليس صحياً، الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصاً بعد ساعات العمل الطويلة .

برج السرطان

تعتنى بعملك وتحقق مكاسب او تحصل على مكافاة مهنياً: تبذل جهوداً مضاعفة لإيجاد التفاهم، أو تنسحب بهدوء ريثما تهدأ الأحوال، هذا لا يمنع من مباشرة علاقة خاصّة مع شخص تشاطره بعض والأهداف عاطفياً: لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية او تكون عابرة وتصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات ثابتة، فتعيش اضطراباً وصراعاً داخلياً صحياً: لا تضخم المشكلات التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة .

برج الاسد

لديك روح مبادره تجعلك محركا ودافعا للاحداث مهنياً: تحقّق انتصارت مهمّة في العمل، وتقوم بإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك عاطفياً: التفرّد بالرأي مسألة خطرة ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلباً على طبيعة العلاقة مع الشريك صحياً: استعض عن المأكولات الغنية باللحوم بتكل الخفيفة والمحتوية على كمية كبيرة من الخضار .

برج العذراء

تجنب الانزلاق فى نشاطات او اقوال غير مدروسة مهنياً: طول الإنتظار منعك من التدقيق في الأمور حال حصولها، فقبلتها بطريقة متسرعة عاطفياً: قد تواجه بعض الأنانية غير المبررة من الشريك، وذلك سيؤدي حتماً الى تلبّد الغيوم في سماء علاقتكما صحياً: تتطلب الحالة التي أنت فيها إلى تغيير نوعية طعامك لكي تحافظ على رشاقتك..

برج الميزان

تنشغل بمسائل مهنية وقد تجمعك مشروعات بالاصدقاء مهنياً: إنزع قناع الحسد والغيرة، ولا تتلاعب على الحبلين، لكل شيء نهاية، وحيلك لن تنطلي على أحد بعد اليوم عاطفياً: معالجة الأمور بالحكمة والروية بينك وبين الشريك تؤدي إلى الحلول المرجوة لكل مشكلة تعترضكما صحياً: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الخلود للراحة وجلسات تأمل بعيداً عن محيطك..

برج العقرب

لن تفيدك السرعة اذا اهملت التفاصيل فى سعيك لهدفك مهنياً: لا تتراجع أمام الضغوط، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها عاطفياً: الغيرة حين تزيد عن حدّها تصبح مؤذية، وتؤدي الى عواقب وخيمة منها الانفصال صحياً: الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية ..

برج القوس

اليوم ملائم للبناء والتخطيط فلا تضيع الفرصة مهنياً: تخف الحظوظ وتحاول ان تتأقلم مع ظروف مهنية جديدة، لكن انتبه لتطورات تتطلب الكثير من الحرص عاطفياً: تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في الوضع العاطفي، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق صحياً: التمارين الصباحية مفيدة قبل القيام بأي عمل ولا سيما إذا أتبعتها بتناول كوب من العصير الطبيعي .

برج الجدي

اجتهد اليوم لتحافظ على تركيزك وهدوء اعصابك مهنياً: حبك للعمل يؤدي دوراً حاسماً في تحسين وضعك في العمل، ما يترك انطباعات إيجابية لدى أصحاب العمل عاطفياً: تتعقد علاقة في المحيط، وتضطر الى ايجاد حل بكل الوسائل وتحاول ألا تفضح أمرك وأن تحافظ على حميميتك صحياً: فكر جيداً في الخطوات المستقبلية الضرورية للمحافظة على صحة رشيقة، واختر المناسب منها والمفيد لك.

برج الدلو

توظف جيدا كل ما لديك من معرفة وتثبت قدراتك مهنياً: قد تتوصّل الى عملية تقارب ومصالحة، ولو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات عاطفياً: تحقّق انتصارت مهمّة، وتقوم بإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك صحياً: الوزن الزائد له انعكاسات سلبية، فحاول أن تستعيد رشاقتك سريعاً في فصل الصيف.

برج الحوت

تتحرر اليوم من الضغوط وتخطو نحو الامام بثقة مهنياً: تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة، لكنه لا يسمح بالاستخفاف به أو بمستجدّاته عاطفياً: عواطفك المتأججة تفجّرها مع الشريك، ما يزيد الأجواء بينكما رومانسية وتعلق أحدكما بالآخر صحياً: كل ما تحتاج إليه هو الهدوء وتركيز طاقاتك واهتماماتك بصحتك والمحافظة عليها.



شبكةعيونالإخبارية

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