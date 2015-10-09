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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 9 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 9 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 9 أكتوبر 2015

برج الحمل .. الجمعة 9 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الحمل اليوم الجمعة 9 - 10 - 2015
مهنيا: سـتنجحين فـي المضي قدما لان ما تفعلينه منطقي, لن تتحكمي بالامور بالطريقة المنسـبة فـي الابراج, عليك ان تلفتي انتباه الاخرين الى الاعمال التي تقومين بها ليتاكدوا من انك اهل لتحمل المسـؤوليات الكثيرة, عليك ان تتوخي الحذر و ان تنسـي الاخرين و تفكري بنفسـك اكثر فـي هذه الفترة بالذات.
عاطفيا: كوني مستقلة عن زوجك فقد يغضب منك لانك تلحقين به اينما ذهب و لا تتركينه بسـلام, وقعي على بعض الاوراق، سـمعي من زوجك و تاكدي من محتواها قبل التصرف بحماقة, لا تجعلي الشـريكـ يبتعد عنك و لا يعود, كوني منطقية فـي طلباتك فـي برجك اليوم كي لا تخسـري الكثير مع الوقت.
نصيحة اليوم : تحركي من دون التفكير يا امراة برج الحمل, قد تندمين, لا تتركي نفسـك للدقيقة الاخيرة سـيدتي كي لا تندمي فـي ما بعد و تسـوء حالك اكثر مما تتخيلين, قد تخفـين من التحدث مع بعض الاصدقاء و لكن لا بسـ فالامور سـتمضي بخير مع الوقت سـيدتي و سـتتحسـن حالك.
 

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