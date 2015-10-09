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بالفيديو..مرتضى يهدى والدة باسم مرسى رحلة عمرة.. وتعده بأكلة فطير مشلتت

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بالفيديو..مرتضى يهدى والدة باسم مرسى رحلة عمرة.. وتعده بأكلة فطير مشلتت بالفيديو..مرتضى يهدى والدة باسم مرسى رحلة عمرة.. وتعده بأكلة فطير مشلتت
أهدى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والدة باسم مرسى، مهاجم الفريق الأبيض، رحلة عمرة، وطلب زيارتها فى منزلها، قائلاً: "عايز آجى أزورك يا حاجة بس بشرط أكل فطير مشلتت من إيدك".

وأكد مرتضى خلال تصريحات تليفزيونية، أن باسم بمثابة "ابنه" ولا يوجد خلاف بينهما، خاصة بعد تقبل اعتذاره، مؤكداً أنه يكن كل التقدير والاحترام للاعب ووالدته.

من جانبه أكدت والدة باسم مرسى، أن ابنها قام بحجز تذاكر رحلة عمرة، مقدمة الشكر لرئيس الزمالك "مرتضى منصور"، مرحبة بطلب زيارته ووعدته بإعداد الفطير له.


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