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محمود حميدة: لا أتدخل فى حياة أبنائى الأسرية.. و"الحمورية" سر ديكتاتوريتى

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محمود حميدة: لا أتدخل فى حياة أبنائى الأسرية.. و"الحمورية" سر ديكتاتوريتى محمود حميدة: لا أتدخل فى حياة أبنائى الأسرية.. و"الحمورية" سر ديكتاتوريتى
قال النجم الكبير محمود حميدة، إنه لا يتدخل فى الحياة الأسرية لأبنائه ويترك لهم الاختيار فى الحياة الخاصة بهم ولا يملك شيئا لهم إلا الدعاء إلى الله.

وردا على سؤال: "متى تكون ديكتاتور فى منزلك"، أضاف "حميدة"، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر ببرنامجه "يحدث فى " المذاع على فضائية "إم بى سى مصر": "لما الحمورية تصبنى ومقدرش أسيطر على المواقف داخل الأسرة بتراجع بعد فترة لتهدئة الأمور مرة أخرى".

وأوضح حميدة، أن فترة طفولته كانت بسيطة وتختلف اختلافا كليا مع الوقت الحاضر حول مستقبل أحفاده.

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