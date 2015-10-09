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برناردنيو ليون: الليبيون يتفقون على "فايز سراج" رئيسًا للوزراء

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برناردنيو ليون: الليبيون يتفقون على "فايز سراج" رئيسًا للوزراء برناردنيو ليون: الليبيون يتفقون على "فايز سراج" رئيسًا للوزراء
قال المبعوث الأممى لدى ليبيا برناردنيو ليون، إن المقترح الذى تم التوصل إليه بشأن ، اقترح لمنصب رئيس الوزراء، فايز سراج، ليكون ممثل مجلس النواب، وله 3 نواب وهم؛ أحمد معتيق، وفادية المجبرى، وموسى كونى، بينما وزراء المجلس الرئاسى هم عمر الأسود، ومحمد الرمادى، مشدداً على أنهم سيعملون كفريق متكامل وسيتناوبون فى الدور التمثيلى الذى يستجيب لمتطلبات ليبيا على الساحة الدولية.

ووجه ليون، خلال مؤتمر صحفى له منذ قليل بشأن نتائج الحوار الليبى، الشكر للأسرة الدولية على الجهود التى بذلوها فى القضية الليبية، مشدداً على أن ليبيا ستكون قادرة على مواجهة التحديات الجمة التى تواجهها.

وتابع: "لى الشرف أن عملت معكم جميعًا، فكانت تجربة مليئة بالثمار، وتعلمت منها كثيرًا.. وأشكر جميع المشاركين الذين تعاونوا للتواصل إلى قائمة الأسماء للحكومة الليبية"، موجهاً الشكر إلى المغرب كونها كانت جزءاً أساسيا لنجاح المحادثات ولعبت دورا مهماً.

ولفت إلى أن هناك مقترحا بقائمة توافق، أو لتكون جزءا من الحكومة التى تمثل مدن ومناطق مختلفة وهم ليسوا أعضاء فى الحكومة حتى هذه اللحظة، ولابد من قبولهم من قِبَل المجلس الرئاسى.

فادى الهنجارى
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