رسميا.. توقيع صك الصلح بين المصرى المعتدى عليه بالأردن وعائلة "النائب"

جرى مساء الخميس فى العقبة التوقيع على صك الصلح العشائرى بين المواطن المصرى خالد السيد عثمان وعائلة النائب زيد الشوابكة والذى تضمن اعترافا واعتذارا من قبل النائب وإخوته وعشيرته على ما بدر من قبلهم بحق خالد.

وتضمن الصك كذلك تعهدا بأن يتم المحافظة والاحترام للمواطن المصرى خالد ولوجوده على أرض المملكة دون تعرضه لأى ضغط أو إكراه من أى شخص كان، كما تم التعهد بنشر اعتذار فى 3 صحف أردنية يومية من قبل عشيرة النائب وأشقائه صباح بعد غد السبت "للمواطن المصرى ولجميع المصريين الموجودين على أراضى المملكة ولشعب مصر"، والتأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين والأخوة الدائمة بين البلدين.

وفى حضور قنصل مصر لدى العقبة أحمد رياض وكبار شيوخ ووجهاء العشائر الأردنية، إعتذر ممثل عائلة الشوابكة خلال لقاء جرى بمنزل أحد كبار عشائر الأردن فى العقبة لتوقيع صك الصلح، وذلك أمام الحضور كرد لاعتبار خالد وكرامته.

وقال رياض لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان مساء اليوم عبر الهاتف "لقد حضرت اللقاء بناء على رغبة من الشاب المصرى وكبار ممثلى العشائر حيث تقدم الجميع بالاعتذار عما حصل كما أكدوا على متانة وقوة العلاقات بين البلدين وأنه لن يسمح لمثل هذه الحادثة بتعكير صفو العلاقات مع شعب مصر الذى يكنون له كل تقدير ومحبة واحترام".