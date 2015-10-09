أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رسميا.. توقيع صك الصلح بين المصرى المعتدى عليه بالأردن وعائلة "النائب"

Google+ Print
رسميا.. توقيع صك الصلح بين المصرى المعتدى عليه بالأردن وعائلة "النائب" رسميا.. توقيع صك الصلح بين المصرى المعتدى عليه بالأردن وعائلة "النائب"
جرى مساء الخميس فى العقبة التوقيع على صك الصلح العشائرى بين المواطن المصرى خالد السيد عثمان وعائلة النائب زيد الشوابكة والذى تضمن اعترافا واعتذارا من قبل النائب وإخوته وعشيرته على ما بدر من قبلهم بحق خالد.

وتضمن الصك كذلك تعهدا بأن يتم المحافظة والاحترام للمواطن المصرى خالد ولوجوده على أرض المملكة دون تعرضه لأى ضغط أو إكراه من أى شخص كان، كما تم التعهد بنشر اعتذار فى 3 صحف أردنية يومية من قبل عشيرة النائب وأشقائه صباح بعد غد السبت "للمواطن المصرى ولجميع المصريين الموجودين على أراضى المملكة ولشعب "، والتأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين والأخوة الدائمة بين البلدين.

وفى حضور قنصل مصر لدى العقبة أحمد رياض وكبار شيوخ ووجهاء العشائر الأردنية، إعتذر ممثل عائلة الشوابكة خلال لقاء جرى بمنزل أحد كبار عشائر الأردن فى العقبة لتوقيع صك الصلح، وذلك أمام الحضور كرد لاعتبار خالد وكرامته.

وقال رياض لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان مساء اليوم عبر الهاتف "لقد حضرت اللقاء بناء على رغبة من الشاب المصرى وكبار ممثلى العشائر حيث تقدم الجميع بالاعتذار عما حصل كما أكدوا على متانة وقوة العلاقات بين البلدين وأنه لن يسمح لمثل هذه الحادثة بتعكير صفو العلاقات مع شعب مصر الذى يكنون له كل تقدير ومحبة واحترام".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport