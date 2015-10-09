حبس طالبتين جامعيتين هاربتين من أسرتيهما لممارستهما الدعارة بالمهندسين 4 أيام

أمرت نيابة العجوزة، بحبس فتاتين جامعيتين بتهمة ممارسة الدعارة مقابل مادى دون تمييز 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث آداب الجيزة، بإشراف اللواء طارق نصر مدير الأمن، تمكنت من ضبط فتاتين جامعيتين فى أحضان راغبى متعة من دولة خليجية يمارسون الجنس داخل شقة فى المهندسين، وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة بتحرير المحضر اللازم.

تلقى العميد عماد عكاشة، مدير مباحث آداب الجيزة، معلومات بتواجد فتاتين جامعيتين بكلية الآداب بإحدى الجامعات مع رجلين داخل شقة بالمهندسين، وذلك عن طريق تعارفهم عبر أحد المقاهى بشارع جامعة الدول العربية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات داهمت قوة ضمت كلاً من العقيد محمود هويدى والمقدم تامر فاروق والرائدين محمد سعيد ومحمد دبوس والرائد أحمد مسعود، من ضباط مباحث آداب الجيزة الشقة، وضبطت داخلها المتهمين الأربعة متلبسين بممارسة الرذيلة مقابل 800 جنيه للمتهمتين.

وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم، وقالت الفتاتان إن ظروفهما المادية والأسرية هى التى أوقعت بهما فى طريقهما المحرم، بعد أن هربتا من أسرتيهما لخلافات أسرية مع ضغط دراستهم فى الجامعة فقررتا الاتجاه إلى هذا السلوك، لحاجتهما فى المال وذكروا أيضًا أنهم قادمين من إحدى قرى الجيزة، وقاموا بممارسة الرذيلة مع 15 شخصًا من راغبى المتعة بمقابل مادى.

تم التحفظ من داخل الشقة على مبالغ وأوقية ذكرية وخمور والملابس الداخلية والخارجية للمتهمين، وباشرت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها السابق.