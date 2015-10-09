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"قاهر" ميسى والأرجنتين مُرشح لتدريب الأهلى

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"قاهر" ميسى والأرجنتين مُرشح لتدريب الأهلى "قاهر" ميسى والأرجنتين مُرشح لتدريب الأهلى
رشّحت شركة تسويق كُبرى الأرجنتيى خورخى سامباولى لتدريب فريق الكرة بالنادى الأهلى، حيث يمتلك المدرب المُخضرم سيرة ذاتية قوية، خاصة بعدما قاد منتخب تشيلى للفوز بكوبا أمريكا فى يوليو الماضى على حساب منتخب الأرجنتين القوى بقيادة نجمه ميسى.

وقال مصدر فى الأهلى لـ"اليوم السابع": إن بعض أعضاء مجلس الأهلى أبدوا حماسهم للمدرب الأرجنتينى الذى سبق له تدريب أكثر من ناد فى أمريكا اللاتينية وقاد نادى أونيفرسيداد دى تشيلى للفوز بثلاث بطولات فى الدورى التشيلى، كما حقق معهم كأس أندية أمريكا الجنوبية 2011.

ويدرس الأهلى حاليا أكثر من c.v لمدرب أجنبى تمهيدا للتعاقد معه خلال الأيام المقبلة ليقود الفريق بعد مباراة السوبر، المُقرر لها الخميس المقبل بالإمارات أمام الزمالك.

وكان مجلس الأهلى قد قرر إقالة فتحى مبروك وتعيين عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" مُدربا مؤقتا للفريق فى السوبر.

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