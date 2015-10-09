حظك اليوم لبرج القوس الأربعاء 2015/9/9

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>مهنياً: يجب عليك مولود برج القوس الحذر من أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع احد العقود، انتبه للتفاصيل>عاطفياً: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع فى العلاقة>صحياً: اتخذ القرار المناسب فى ما يتعلق بوضعك الصحى، ولا تتسرع فى خطواتك>يجب على مواليد برج القوس أن تحافظ على هدوئك اليوم فى العمل فقد تضطر إلى التعامل مع الكثير من الأمور الصعبة.

انظر إلى الجانب المشرق فى علاقتك مع الحبيب ولا داع للتشاؤم. تفكر جدياً فى الانتقال الى قسم جديد فى العمل أملا فى الابتعاد عن الضغوط والأعباء المستمرة، ولتأخذ فرصة للتفكير فى علاقتك مع الحبيب