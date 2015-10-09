حظك اليوم لبرج العذراء الأربعاء 2015/9/9

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم :

>مهنياً: يجب عليك مولود برج العذراء أن تكون حذراً جداً ومتحفظاً، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعى والإدراك والمواجهة الشرسة أحياناً.>عاطفياً: كن أكثر لطفاً مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهماً لوضعك عموماً.>صحياً: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيراً بالكبد.>تزداد اليوم واجبات ونشاطات مولود برج العذراء وتشعر أن مسؤولياتك تزداد كل لحظة.> الحبيب يدعم طموحك ويقف إلى جانبك فكن مطمئنا.

تتمتع بذاكرة وقدرة على مناقشة كافة التفاصيل حتى إن كانت معقدة بالنسبة للبعض. انس الماضى وابدأ من جديد مع الحبيب.

وأخيراً يوجه علماء الفلك نصيحة لمواليد برج العذراء أن الحياة أقصر من أن تحولها إلى عذاب وألم.