حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الجمعة 2015/10/9

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنياً: يقوم بعض الزملاء اليوم بترويج الشائعات الكاذبة عنك فى المؤسسة المهنية للتقليل من شأنك وزعزعة ثقة أصحاب العمل بك، ولكنك تتمكن من وقف تلك المهازل وتتمكن من إنجاز المهام المطلوبة فى الوقت القياسى.

عاطفياً: قد تقابل اليوم أحد صديقاتك القدامى وتتجدد العلاقة بينكما، ولكن حبيبك يشعر بالقلق فحاول أن تسرع فى توضيح الأمور.

صحياً: حاول ألا تستسلم للشعور بالإحباط نتيجة الحالة الصحية السيئة التى تتعرض لها، تسلح بالتفاؤل حتى تتمكن من هزيمة المرض واستعادة صحتك.

توقعات علماء الفلك:

>يقول علماء الفلك إنك اليوم تستطيع أن تعبر عن مشاعرك بصورة واضحة وصادقة جدًا، كل أشكال التواصل مع الأهل والأصدقاء متاحة اليوم، ولذلك لا تضع هذه الفرصة.

ربما تكون أشكال التواصل المتاحة أمامك اليوم هى ما كنت تحتاجه خلال الفترة الماضية لتقوية علاقاتك بمن حولك، فحاول أن تستثمرها لصالح العلاقات الاجتماعية.

حظك اليوم لبرج الثور:

>مهنياً: عليك اليوم أن تغير نظرتك للأمور اليومية الخاصة بمجال العمل المهنى، ولابد من تعلم كيفية تحويل الخسارة إلى ربح حتى لا تتدهور أحوالك فى الحياة العملية.

عاطفياً: احرص على التفكير الجيد ولا تتسرع فى اتخاذ القرارات الخاصة بإحدى المشكلات بينك وبين الشريك، فعليك أن تدرس الأمر جيدًا لأن الندم على القرار الخاطئ لن يفيدك.

صحياً: حرصًا منك على استقرار الحالة الصحية والحفاظ على لياقتك البدنية لابد من ممارسة التمرينات الرياضية على الأقل ثلاث مرات أسبوعيًا.

توقعات علماء الفلك:

>يرى علماء الفلك أن اليوم هو التوقيت المناسب للتعبير عن مشاعر الحب الكامنة للشخص الذى تحبه، قد يكون الأمر مفزعًا ومفاجئًا بالنسبة لك الآن، ولكن عندما تبوح بما فى قبلك سينتابك الشعور بالسعادة والراحة.

أنت شخص متحفظ بطبيعتك ولكنك يجب أن تكون متفتحًا بعض الشئ فربما تتغير حياتك تمامًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>مهنياً: يحذرك الفلك أن اليوم ملئ بالسلبيات فحاول ألا تتورط فى قضايا العمل الكبيرة، خاصة فى ظل عصف رياح التغيير باتجاهك.

عاطفياً: يشعر الحبيب بالحزن نتيجة المعاملة السيئة التى مارستها معه فى الفترة الماضية، فحاول العمل على تلطيف الأجواء واستعادة الابتسامة والمرح.

صحياً: البعض يحاول استدراجك نحو الثورة والغضب، فاحرص على الا تنجرف ورائهم حتى لا تسوء حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

>تريد اليوم أن تتحدث إلى بعض الأصدقاء فى العديد من الموضوعات، أو ربما تفكر فى اللعب وممارسة بعض الأنشطة الترفيهية مع الأطفال.

حبك وعاطفتك يؤثران اليوم فى الأشخاص الموجودين من حولك، وقد ينتابك الشعور بالسعادة لمجرد التقائك بشخص ما أو بسبب ابتسامة أحد الزملاء.

أبسط الأمور تمنحك السعادة الحقيقية فكن متفائلاً على مدار اليوم.

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنياً: قد تفقد فى هذا اليوم الظروف التى تشجعك على الاستثمار وتوظيف الأموال فى المسار الصحيح، حاول أن تبحث عن سبل جديدة لتحقيق المكاسب والأرباح.

عاطفياً: امنح الحبيب مزيدًا من الوقت فى الأمور الحياتية اليومية وكن طويل البال معه، فقد ساعدك كثيرًا فى الفترة الماضية ويستحق منك التضحية لأجله.

صحياً: اذا كنت تعانى من الربو وضيق التنفس، فحاول أن تتجنب قدر الإمكان الأماكن الرطبة تجنبًا لتدهور حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

>يقول علماء الفلك اليوم إن اهتمامك بالآخرين ممن حولك هو سر سعادتك، فأنت تشعر أن حالتك النفسية تتحسن ومعنوياتك ترتفع بعد الحصول على المساعدة صديق أو زميل.

ينجذب الجميع إليك بسبب إحساس العطف والحنان الذين يشعرون به بالقرب منك، استمع لمشاكل من حولك دون افتراض أى أحكام أو إسداء أى نصائح قد تجرحه أو تشعره بالإهانة.

حظك اليوم لبرج الأسد:

>مهنيًا: قد تحدث اليوم بعض الأمور الطارئة التى تقف عائقًا فى طريق تقدمك خلال العمل، ولكنك تمتلك العزيمة التى تمنحك القدرة على تخطى كل العقبات مهما بلغت شدتها.

عاطفيًا: علاقتك بالشريك فى تهديد مستمر بسبب كثرة تأجيل القرارات التى تخص الأمور المصيرية بينكما، إلى جانب أنها تدفع تلك الأمور إلى مزيد من التأزم.

صحيًا: التدخين يسبب لك ضيق التنفس واضطرابات الرئتين، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على حياتك، فحاول الإقلاع عنه فى أسرع وقت ممكن.

توقعات علماء الفلك:

>يشير علماء الفلك أنك تتميز بجاذبيتك وجمالك منذ يوم ولادتك، وأن الانجذاب إليك من قبل الآخرين يكون بسبب جمالك الداخلى وجمالك الخارجى أيضًا، وقد ترى أحد الأشخاص ينجذب إليك اليوم بشدة.

ترى كل شىء جميىل من حولك، ولذلك ربما تذهب اليوم لمصمم ملابس لتصميم أحد قطع الملابس التى تعبر عن شعورك وإحساسك بهذا الجمال.

حظك اليوم لبرج العذراء:

>مهنياً: لا تشغل بالك اليوم بالأمور التى لا تنفعك على صعيد العمل المهنى، بل إنها تضيع وقت دون استفادة منها، وأنت فى حاجة إلى كل ثانية فى هذا اليوم لإتمام مهامك.

عاطفياً: تمر فى هذه الفترة بظروف صعبة وتحتاج إلى مساندة الشريك، فاطلب منه الوقوف إلى جانبك لتخطى تلك المرحلة دون خسائر أو على الاقل بأبسطها.

صحياً: ربما تنظم اليوم إلى إحدى المجموعات الخاصة بالأنشطة الرياضية فى النادى، ما يساعدك على تحسين لياقتك البدنية وتجديد النشاط والاستفادة صحيًا.

توقعات علماء الفلك:

>تمتلك اليوم الكثير من الرغبات والأفكار التى تريد أن تنفذها فى مجال العمل، ولكنك ما زلت تخفيها عن الآخرين لحين الاحتياح إليها فى الوقت المناسب.

تشغل وقت فراغك اليوم بقراءة كتب الفلسفة والمنطق، وتبدو منعزلاً عن العالم من حولك، فقد تعيش بجسدك وتصرفاتك فى العالم الواقعى ولكن تسرح بخيالك وفكرك فى عالم آخر.

حظك اليوم لبرج الميزان:

>مهنيًا: قد تسمع اليوم كلامًا غير مقنع وليس له أى مصداقية عن بعض الأمور الخاصة بالعمل، ولكنك تنجح فى الحصول على المعلومات التى تبلغك الأسباب الكامنة وراء ذلك.

عاطفيًا: تزداد رغبتك اليوم فى التقرب إلى الحبيب وتشعر بالقوة الشديدة على الصعيد العاطفى، وتفصح للحبيب عن قوة الحب الكامن له بداخلك.

صحيًا: يجب عليك اتباع الإرشادات التى تلقيتها من الخبراء وأصحاب الاختصاص فى التغذية، حتى تشعر بالتحسن المستمر فى حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

>يرى علماء الفلك أن حكمك على الآخرين فى هذه الفترة مبنى على آراء عامة وليس على أساس قوى، وهذا أمر خاطئ، فلابد أن تتحقق من الأمور قبل إصدار الأحكام على الآخرين.

بمجرد أن تلتقى أى شخص اليوم تقبل وجهة نظره دون محاولة منك للتحقق مما يقوله أو حتى التفكير فيه، إهمالك المستمر سيجعلك عرضة للمشكلات والأزمات فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم لبرج العقرب:

>مهنياً: تشعر اليوم بنوع من التردد والقلق بشأن تسلم إحدى المهمات فى مجال العمل، مع العلم أنك قادر على إنجاز جميع المهام التى توكل إليك من قبل الرؤساء.

عاطفياً: لا تلقى اللوم على الحبيب فيما يخص الأخطاء القديمة التى حدثت بينكما، حاول أن تتخطى تلك المرحلة بكل بساطة حتى تستعيد استقرار الأحوال بينكما.

صحياً: إذا شعرت ببعض السوء فى حالتك الصحية، فاعلم أن السهر والإفراط فى تناول الكحول هما السببان الرئيسيان فى ذلك.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج القوس:

>يرى علماء الفلك اليوم أنك تميل للاستماع إلى الأخبار الجديدة من الآخرين، وربما تثق فى آراء الآخرين أكثر من ثقتك فى رأيك، فحاول أن تصل إلى المكاسب الاجتماعية التى تنتج عن تلك الثقة الزائدة.>تريد اليوم أن تستمع إلى بعض المقطوعات الموسيقية المتنوعة أو ربما تميل إلى قراءة بعض الكتب المسلية للترويح عن نفسك.>مهنياً: تتلقى اليوم برقيات التهنئة من الرؤساء والزملاء تقديرًا للجهود التى قمت بها فى مجال العمل، فيسطع نجمك وتحصل على المكافآت وتبدأ فى التفكير فى مشروعات جديدة.

عاطفياً: يساعدك الحبيب ويقف بجانبك فى كثير من الأمور الحياتية، مما يمنحك التفاؤل والاندفاع نحو التفكير فى الخطوات المقبلة بثقة كبيرة.

صحياً: انتبه لأحوالك الصحية واحرص على الابتعاد عن المهام التى تفوق طاقتك، حتى لا تشعر بالتدهور.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الجدى:

>كنت تحب مشاركة أصدقائك وزملائك خلال الفترة الماضية فى كل الأنشطة والمهام، ولكن اليوم ربما تريد أن تنسحب من حياة الآخرين، حيث أنك فى حاجة إلى الهدوء والراحة.>حاول أن تتخلص من الأفكار السلبية التى تؤثر عليك وعلى تفكيرك بشكل سلبى، ممارسة التمرينات الرياضية صباحًا ومساء قد تساعدك على تجديد النشاط والتغلب على المرحلة النفسية السيئة التى تمر بها.>مهنياً: يبشرك علماء الفلك بأن اليوم ملىء بالتجارب المعقدة التى ستخوضها فى مجال العمل المهنى، ولكنك فى نهاية المطاف ستتمكن من النجاح وسيكون الحظ حليفك.

عاطفياً: طريقك إلى اقناع الشريك باستكمال الحياة معك ليس صعبًا، والتجارب الحياتية التى خاضها معك من قبل مشجعة جدًا على ذلك.

صحياً: لا تلقى على الآخرين فى التدهور الذى لحق بحالتك الصحية، فأنت المسئول عنه لأنك لم تتبع إرشادات الطبيب المعالج لك، حاول أن تكن أكثر حرصًا على حياتك.

>توقعات علماء الفلك:

ربما تميل بعض الشىء إلى التفكير فى الماضى ولكنك لا تتراجع للخلف، ولكن فقط كل ما تريده هو الاطلاع على بعض الأفكار والملفات القديمة لتساعدك على التقدم نحو المستقبل بخطوات ثابتة.

لابد من التركيز على الاستفادة من الأخطاء التى ارتكبتها فى الفترة الماضية، لتساعدك على الخروج من المشكلات التى تقابلك فى الحياة الخاصة.

حظك اليوم لبرج الدلو:

>مهنيًا: حاول ألا تستنفد طاقتك فى المشروعات الصغيرة غير واضحة الخطط، ربما عليك الانتظار لحين الدخول فى المشروعات الكبيرة التى تحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل.

عاطفياً: يطالبك الشريك اليوم باتخاذ القرار النهائى بشأن العلاقة القائمة بينكما، دون أن تغفل أيًا من الأمور التى تهمكما والتى تؤثر بشكل كبير على استقرار حياتكما.

صحياً: تشعر اليوم بالتحسن الصحى نتيجة التخلص من المهام الصعبة التى سببت لك الإرهاق وجعلت حالتك الصحية متذبذبة ومضطربة.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الحوت:

>يقول علماء الفلك إن حياتك اليوم تشبه الكتاب المفتوح الذى يستطيع الآخرون أن يقرأوه بسهولة، فالانفعالات وردود الفعل التى تنتج عنك على مدار اليوم لا يمكن إخفاؤها فهى تظهر بشكل واضح على تعبيرات وجهك، وجنتيك يزدادان احمرارًا ويديك تتصبب عرقًا وتبدو مرتبكًا عند التعرض لأى موقف محرج.>مهنياً: ربما تجد خلال الأيام القادمة فرصة للسفر إلى الخارج لإتمام أحد المشروعات مع بعض المؤسسات الأجنبية، أو تسافر فى رحلة علمية هدفها تطوير الذات.

عاطفياً: ربما تشعر بالقلق اليوم نتيجة سماع بعض الشائعات التى تهدف إلى الإيقاع بينك وبين الشريك، لكنك تجد الأمور فى مصلحة العلاقة بينكما بوقوف الشريك إلى جانبك.

صحياً: ربما تكون السمنة المفرطة طريقك إلى ما تخشاه من معاناة ومتاعب صحية، استعد تركيزك وقدرتك على المقاومة، والتزم بنظام غذائى صحى يضمن لك السلامة ويحقق لك الجسم المثالى الذى تتمنّاه.

توقعات علماء الفلك:

>يشير علماء الفلك إلى أن بعض العلاقات بينك وبين البعض من أصدقائك أصبحت أكثر توترًا، مهما كانت صعوبة المواقف التى تمر بها مع أصدقائك ستنجح وتصبح محبوبًا.>قد تلتقى فى المساء بشخص ما ذى مكانة مهمة يمنح العديد من الخبرات فى الكثير من المجالات الحياتية، فأنت حريص على التعلم من الآخرين والاستفادة من تجاربهم السابقة.