حظك اليوم الأبراج الفلكية الأربعاء 2015/9/9

مهنياً: تجنب مولود برج الميزان إلقاء التهم واختلاق المشكلات، وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار والتفكير ملياً فى مستقبلك المهنى بعيداً عن أعين الحساد والمتطفلين.

عاطفياً: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التى تراها فيه

>صحياً: نصيحة إلى مواليد برج الميزان لا جدال ولا نقاش فى أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>حاول مولود برج الميزان أن تدخل المزيد من الخطط والتعديلات فى مجال العمل.>تحاول أن ترضى الحبيب بكافة الطرق والوسائل ولكنه لا يستجيب. إذا شعرت أن مستوى العمل يتراجع، عليك أن تعرف السبب وتحل المشكلة.>الابتعاد عن بعض الأشخاص اليوم فكرة رائعة كى تفكر بهدوء فى المرحلة المقبلة من حياتك.>مهنياً: يجب عليك مولود برج القوس الحذر من أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع احد العقود، انتبه للتفاصيل>عاطفياً: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع فى العلاقة>صحياً: اتخذ القرار المناسب فى ما يتعلق بوضعك الصحى، ولا تتسرع فى خطواتك>يجب على مواليد برج القوس أن تحافظ على هدوئك اليوم فى العمل فقد تضطر إلى التعامل مع الكثير من الأمور الصعبة.

انظر إلى الجانب المشرق فى علاقتك مع الحبيب ولا داع للتشاؤم. تفكر جدياً فى الانتقال إلى قسم جديد فى العمل أملا فى الابتعاد عن الضغوط والأعباء المستمرة، ولتأخذ فرصة للتفكير فى علاقتك مع الحبيب

حظك اليوم لبرج العقرب:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم :

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم :

>مهنياً: حاول مولود برج العقرب أن تعمل ضمن فريق ولا تتخذ قرارات منفردة، بل حاول أن تشرك فريق عملك فآراؤه قد تكون مفيدة جداً>عاطفياً: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهى فى معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما>صحياً: احم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحى من الضغوط المهنية المتواصلة>يشغل مولود برج العقرب هذه الفترة الحسابات والأمور المالية تشغل كل وقتك اليوم.>تتحمس إلى علاقة جديدة وتشعر أنها ستؤدى إلى الاستقرار، تبدو اليوم مبدعاً وتنجز الكثير من الأفكار سواء فى مكتبك أو فى المنزل. لا تسخر من الحبيب فهو أيضاً لديه الطموح والقدرة وربما يتفوق عليك الفترة المقبلة.>مهنياً: يجب عليك مولود برج العذراء أن تكون حذراً جداً ومتحفظاً، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعى والإدراك والمواجهة الشرسة أحياناً.>عاطفياً: كن أكثر لطفاً مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهماً لوضعك عموماً.>صحياً: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيراً بالكبد.>تزداد اليوم واجبات ونشاطات مولود برج العذراء وتشعر أن مسؤولياتك تزداد كل لحظة.> الحبيب يدعم طموحك ويقف إلى جانبك فكن مطمئنا.

تتمتع بذاكرة وقدرة على مناقشة كافة التفاصيل حتى إن كانت معقدة بالنسبة للبعض. انس الماضى وابدأ من جديد مع الحبيب.

وأخيراً يوجه علماء الفلك نصيحة لمواليد برج العذراء أن الحياة أقصر من أن تحولها إلى عذاب وألم.

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنياً: قد تجد نفسك مولود برج السرطان فى ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك.

عاطفياً: اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفاً سهلة وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك

>صحياً: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة تحديات هذا اليوم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم

>تتحمس مولود برج السرطان لفكرة مشروع جديد وتحاول تنفيذه والعمل عليه. أمورك العاطفية تسير على أحسن ما يرام اليوم.

تقيد بمواعيد والتزامات العمل ولا تتهرب منها حتى تشعر أنك راض عما أنجزته.

> حاول أن تحل خلافاتك مع الحبيب فى أقرب فرصة لكى لا تتدهور العلاقة أكثر من ذلك.

حظك اليوم لبرج الأسد:

>مهنياً: تتعدد المسؤوليات عليك مولود برج الأسد وتتداخل بعضها مع بعض، أنصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة بكل ما أوتيت من قوة وعزم وشجاعة.

عاطفياً: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة.

>صحياً: يمر مواليد برج الأسد ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذاراً لإيلاء الوضع الصحى المزيد من الاهتمام

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم :

>عليك مولود برج الأسد الحفاظ على أسرار العمل ولا تتحدث عنها أمام المنافسين. لا تورط الحبيب فى أمور لست متأكدا منها.

تشعر بالاستقرار فى عملك بشكل تدريجى كلما حاولت أن تجتهد وتثبت وجودك.

>أحلامك تتحقق بقرب الحبيب منك، فلا تضعها أو تغفل عنه.

حظك اليوم لبرج الثور:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

حظك اليوم لبرج الجدى:

>مهنياً: لدى مواليد برج الثور اليوم عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.>عاطفياً: الوضع العاطفى يشهد جدالاً وخلافاً لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت>صحياً: لا تغامر بوضعك الصحى مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.>تحكم السيطرة على معظم أعمال مواليد برج الثور وتكون صداقات جديدة فى عملك ويدرك المسئولون أهمية وجودك فى مكان العمل. الاعتراض على كل شىء يزعج الشريك ويدفعه إلى انتقادك حتى لو جرحك أحياناً. تواكب كل جديد فى مجال الطب بهدف الاطلاع على ما يفيد وضعك الصحى.>مهنياً: تمالك أعصابك مولود برج الجدى اليوم وتحاشَ التسرّع فى الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المسئولين.

عاطفياً: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.

>صحياً: عليك مولود برج الجدى المحافظة على هدوئك وأعصابك فى أكثر الظروف حرجاً وصعوبة.

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى :

>تتعمق اليوم مولود برج الجدى علاقتك مع زملاء العمل نحو الأفضل.> أوضاعك المالية تتراجع خلال هذه الفترة مما يسبب لك التوتر. تعيش حبا جديدا وتشعر بالحماسة لهذه العلاقة.

لا يمكن أن تقيم علاقة مع شخصين اثنين فى وقت واحد، عليك أن تفكر بشخص واحد.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم

>مهنياً: ركّز مولود برج الجوزاء على أوضاعك المالية ولا تجعل نفسك منهمكاً بشؤون مهنية طارئة قد لا تعود عليك بالفائدة وتهدر وقتك>عاطفياً: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات>صحياً: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أى مشروع ترفيهى فى الوقت الراهن>لديك اليوم مولود برج الجوزاء الكثير من الفرص لتبرز قدراتك ومواهبك فى العمل.> تبدأ اليوم علاقة جديدة مع الحبيب، لا تبق على حالك بل عليك أن تسعى إلى تنمية قدراتك فى العمل وتنمية مواهبك.

بعض تصرفات الحبيب تزعجك ولا تعرف كيف تتعامل معها. يجب أن تتصرف اليوم بحكمة وبتأن، يفضل عدم اتخاذ أى قرار على الصعيد المهنى أو حتى الشخصى.

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنياً: تطور مفاجئ يؤثر فى أوضاع مواليد برج الحمل المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل فى هذا الإطار ولو على المدى البعيد.

عاطفياً: حذار الازدواجية فى العلاقات وكن مخلصاً واصمد أمام سحر الجنس الآخر

>صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم :

حظك اليوم لبرج الحوت:

>يبدو مواليد برج الحمل شجاعا ولديك إرادة قوية، ولذلك ستستطيع الانتهاء من أكثر من مهمة فى وقت مناسب.>هناك بعض الأعمال والمشاريع التى كان يظن البعض أن العمل بها أمر مستحيل، ولكنك ستثبت اليوم أنك تستطيع عمل المستحيل.>مهنياً: تتمتع مولود برج الحوت بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.

عاطفياً: يوم إيجابى لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالى تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.

صحياً: تشكو مولود برج الحوت من الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التى تعانيها، المطلوب الكثير من الدبلوماسية فى التعاطى

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم :

حظك اليوم لبرج الدلو: