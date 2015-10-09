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%30 من مريضات السكر يعانين من ضعف الرغبة الجنسية.. والحل فى هرمون الذكورة

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%30 من مريضات السكر يعانين من ضعف الرغبة الجنسية.. والحل فى هرمون الذكورة %30 من مريضات السكر يعانين من ضعف الرغبة الجنسية.. والحل فى هرمون الذكورة
مرض السكر من أكثر الأمراض المزمنة والأكثر انتشارًا على مستوى العالم، وفى السنوات الأخيرة تضاعفت نسب المصابين بالسكر نتيجة للعادات الغذائية الخاطئة التى انتشرت مع ظهور مطاعم الوجبات السريعة، كما مثل عامل قلة الحركة دورًا فعالاً فى زيادة معدلات الإصابة، فيما تلعب العوامل الوراثية نسبة عالية من مسببات الإصابة بالمرض.

وتكمن خطورة مرض السكر فى تأثيره على العديد من وظائف الجسم ومنها العملية الجنسية فالإصابة بمرض السكر تؤثر سلبًا على القدرات الجنسية للرجال والنساء.

فى السطور التالية يوضح هانى نعيم، استشارى السكر والغدد الصماء وعضو الكلية الملكية بلندن، تأثير مرض السكر على الحياة الجنسية للنساء.

فى البداية يؤكد نعيم أن نحو 30% من مريضات السكرى يعانين من فقدان القدرة الجنسية، والتى تتمثل فى إمكانية الوصول للنشوة الجنسية، وهو الأمر الذى تعانى منه مريضات السكر بصورة لافتة للنظر.

وعن طرق علاج هذا المرض يقول هانى نعيم إنه تمت تجربة عدة علاجات أنجحها كان هرمون الذكورة بكميات بسيطة، بالإضافة إلى ضرورة ضبط نسب السكر والضغط والكولسترول.

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مصر 365