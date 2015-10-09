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طفلك مش زى حد..7نصائح لاستغلال الفروق الفردية بين أبنائك و6أضرار لإهمالها

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طفلك مش زى حد..7نصائح لاستغلال الفروق الفردية بين أبنائك و6أضرار لإهمالها طفلك مش زى حد..7نصائح لاستغلال الفروق الفردية بين أبنائك و6أضرار لإهمالها
الفروق الفردية بين الأطفال مفتاح سر، لا يعى أغلب الآباء والأمهات أهميته، فكل طفل نموذج متفرد، لا يمكن تكراره، حتى أخوه أو أخته لا يمكن أن يصبح نسخة مكررة منه.

الفروق الفردية بين الأطفال يستغلها التربويون فى الخارج، هذا ما أكد عليه الدكتور عبد الحكيم دياب استشارى الطب النفسى بالمركز القومى للصحة النفسية، مشيرًا إلى أن تلك الفروق الطفيفة بين كل طفل وآخر، تجعل من الصعب التعامل مع كل الأطفال بنفس وجهة النظر وتطبيق نفس سبل التقويم والتربية.

وأوضح د.عبد الحكيم، أنه على كل أب وأم أن يعيا الفروق الفردية لكل طفل من أطفالهم على حدة، فقد يكون الطفل ذكيًا لكنه لا يفضل الحفظ، أو يكون منطويا وغير اجتماعى، ولكنه طفل مبدع فى الرسم، وكل طفل له طريقة فى التعبير على الأبوين استغلالها.

ونصح استشارى الطب النفسى، لضرورة تمتع الطفل بصحة نفسة ووقايته من الأضطرابات النفسية المحتملة:
>-التركيز على الجانب الإبداعى للطفل، (اعرف طفلك شاطر فى إيه ودعمه).
>-لاحظ مهارات الطفل وادعمها بالدراسة المحببة له، كالفن، والموسيقى.
>-ابتعد عن إجباره على تعلم مهارات أخرى تشبهًا بزملائه أو أقاربه.
>-ابتعد عن إخضاعه للمذاكرة واللعب بالإجبار تشبهًا بغيره.
>-اهتم بتنمية قدراته التواصلية معك على أقل تقدير، لتعلم ما بداخله وتعى قدراته ومهاراته جيدًا وتبدأ فى مساعدته على تدعيمها.
>-لا تجبره على ممارسة معينة، فلا تجبره كطفل ذكر على ألعاب القوى، ولا تجبرها على البالية لمجرد أنها طفله أثنى.
>- حتى وإن انتقدك الآخرين، كن مساندًا لطفلك فى تفرداته، ولا تجعله يشبه الآخرين عمدًا
>وحذر عبد الحكيم من عدم مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال موضحًا بعض أخطارها النفسية وآثارها السلبية عليهم:
>- الإصابة بتقلب المزاج الحاد
>- الإصابة بالعند المرضى وعدم الانصياع للأوامر
>- إيذاء النفس
>- انعدام القدرات التواصلية للطفل، واختياره العزلة المرضية
>- إصابته بحالة من الاضطراب العصبى، ونوبات العصبية المفاجئة
>- كره الذات، والعيش فى شخصية منافية لشخصيته الحقيقية

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مصر 365

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