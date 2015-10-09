علشان تتجنب مخاطر الحديد والنار.. 9 نصائح للحدادين وعمال مصانع الحديد والصلب

اضرب على الحديد وهو سخن، بس خللى بالك!، الحدادة أحد أهم المهن التى لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أن العاملين بها يصبحون عرضة لبعض الأمراض الخاصة جدًا، والتى يصابون بها وفقًا لطبيعة مهنتهم الشاقة والتى تتطلب تعاملاً مباشرًا مع درجات الحرارة العالية، وبواق الحديد، وغازات تصنيعه.

وعن هذه المهنة العريقة وأخطارها الصحية، حدثنا الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن هذه المهنة الشاقة تستنزف الكثير من صحة صاحبها، والذى عليه أن يحافظ على سلامته واتباع بعض النصائح الوقائية للحفاظ على سلامته.

ومن أهم أخطار المهنة الصحية، إصابة عامل الحدادة بالتهاب بالعينين نتيجة تعرضها الدائم لبواق الحديد، ما يؤدى إلى جفافها ويضر كثيرًا بالقرنية وبالتالى القدرة على الإبصار، كما يتأثر الجهاز التنفسى والهضمى للعامل، فيعانى نتيجة تصاعد بعض غازات التصنيع، وكذا بواق الحديد والأتربة من مشكلات معوية تؤدى به للشعور بالغثيان، كما قد يعانى من هبوط بالدورة الدموية وتصلب عضلى، وكذا من ضيق بالتنفس، وزيادة نسب الإصابة بالنوبات الربوية، وقد يعانى مشكلات جلدية تتعلق بالتهاب سطح الجلد، وتقشر البشرة، بجانب الحوادث الطارئة من الجروح والقطع بالجلد والأعضاء.

>ولذا قدم المنيسى مجموعة من أهم النصائح التى يمكن الاعتماد عليها للعاملين بالحدادة، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم:

>- التزم بارتداء قفاز سميك مخصص للحدادين والصناعات الحادة

>- التزم بارتداء النظارة الخاصة بالحدادين، والتى تحمى العينين من كل المشكلات المتوقعة، كذا تهوية العين بين الحين والآخر ولكن خارج نطاق الورشة أو محل الحدادة.

>- اترك محل العمل بين الحين والآخر خلال اليوم واستنشق هواءً نظيفًا غير محمل ببقايا الحديد

>- اشرب مياه باستمرار لمقاومة الجفاف.

>- اهتم بتناول وجباتك اليومية فى مواعيد منتظمة لزيادة الطاقة.

>- اهتم بالكشف الدورى على الصدر والعين والأعصاب.

>- اذا كنت مريضًا بأمراض مزمنة فعليك تعاطى الدواء فى ميعاده، واذا كنت مريضًا بالسكر فاحذر من الجروح وعالجها سريعًا، واهتم بمتابعة علاجها.

>- اهتم بتغطية كل مناطق الجسم بملابس خاصة تحمى بشرتك من بواق الحديد.

>- اهتم بالاستحمام الجيد يوميا بعد العمل.

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