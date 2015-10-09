هل يؤثر حجم الخصيتين على القدرة الجنسية للرجل؟

حجم الخصيتين وتباينهما من رجل إلى آخر، أحد أهم المشكلات التى تؤرق الرجال، وقد يكون هناك داع مرضى بالفعل فى بعض الحالات، لذا وجب التعرف على الأنماط المرضية منها وغير المرضية.

الدكتور محمود عبده أخصائى الذكورة، أكد خلال حديثه عن القدرة الجنسية وحجم الخصية، أن صغر حجم الخصية له دلالات مرضية فى بعض الحالات، كضمور الخصية، أو دوالى الخصية، وكلها مشكلات تؤثر على القدرة الانجابية وتحتاج لمتابعة وعلاج.

أما اختلاف حجم الخصيتين، فأكد د. عبده على أنه أمر شائع وأغلبه طبيعى لدى الرجال، وصغر حجم الخصية يؤثر فعليا فى القدرة الجنسية القدرة على الانتصاب، فى حال تأثر هرمون التستيرون مع تضاؤل الخصية، ولكنه غير مؤثر فى حال إذا كانت نتائج تحاليل السائل المنوى المتكررة جيدة ومناسبة من حيث عدد الحيوانات المنوية ومستوى هرمون التستيرون، وفى حال حدوث انتصاب طبيعى فى الصباح، وكذا حدوث انتصاب عند الإثارة، وانتصاب عند مزاولة العلاقة الزوجية.

ولذا نصح أخصائى الذكورة فى حال القلق من حجم إحدى الخصيتين أو كلاهما، وكذا ضعف الانتصاب، أو حدوث ارتخاء رغم الإثارة، أو انعدام حدوث الانتصاب فى حال الإثارة، بالخضوع للفحص لدى مختص ذكورة وإجراء تحليل سائل منوى، عدا ذلك فلا يصبح صغر حجم الخصية مؤثرا.