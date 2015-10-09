مرتضى منصور: باسم ' اتحسد ' بعد هدفيه في الأهلي.. ومكانه في إنجلترا

طرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تفسيرًا جديدًا لأزمته مع باسم مرسي مهاجم الفريق بعد مباراة النجم الساحلي في كأس الكونفدرالية.

وقال مرتضى عبر قناة "LTC"يوم الخميس:"يبدو أن باسم مرسي اتحسد بعد هدفيه في مرمى الأهلي".

وأضاف"باسم مثل أولادي، وما حدث كان قرصة ودن له، لأنه مشروع نجم كبير".

وتابع"باسم مرسي مكانه في إنجلترا أو ألمانيا أو إسبانيا".

وأتم رئيس الزمالك"أكدت له إنني مثل والده الذي توفى مؤخرًا، والأزمة صفحة وانتهت".

وكان مرتضى منصور أعلن عن تراجعه عن التحقيق مع باسم مرسي وإلغاء العقوبة الموقعة عليه.