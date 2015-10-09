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مرتضى لطاهر: لن أصافحك بالإمارات بطريقة شادية وفريد الأطرش

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مرتضى لطاهر: لن أصافحك بالإمارات بطريقة شادية وفريد الأطرش مرتضى لطاهر: لن أصافحك بالإمارات بطريقة شادية وفريد الأطرش

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيصافح رئيس الأهلي محمود طاهر على هامش مباراة الفريقين يوم 15 أكتوبر الجاري في كأس السوبر بالإمارات.

وقال رئيس الزمالك ضاحكًا"ولكن لن أصافحه بطريقة شادية وفريد الأطرش في الأغنية الشهيرة يا سلام على حبي وحبك".

وأوضح عبر قناة "LTC"يوم الخميس"خلافي الوحيد معه أنه يعتبر الأولتراس جمهور عادي، وأنا اعتبرهم بلطجية".

وأضاف"لقد قاموا بمطاردة سيارة محمود طاهر عقب خسارة الأهلي من أورلاندو، وسبوا اللاعبين بأبشع الألفاظ".

واختتم رئيس الزمالك"الكل رأى مصير كل من يأتي على مرتضى منصور، مثلاً علاء عبد الصادق كان متكبرًا، والآن طردوه في الشارع".

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