رئيس الزمالك: أرفض ضم بونجاح لأنه ' مشاغب '

أغلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الباب أمام إمكانية التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم النجم الساحلي التونسي.

وقال مرتضى:"لن أضم بونجاح، لأن ثمنه غالي فقط، بل لأنه مشاغب".

وأضاف عبر قناة "LTC"يوم الخميس "لقد نزلت إلى غرفة خلع الملابس بين شوطي لقاء النجم، وأبلغني لاعبو الزمالك بأنه تلفظ ضدهم كثيرًا".

وتابع"قمت بالرد على اللاعبين، بأنهم ليسوا في خناقة داخل حارة، وردوا عليه بأهداف في الشوط الثاني".

وكان الزمالك فاز على الفريق التونسي 3-0 إيابًا، ولكن لم يشفع له للتأهل لنهائي الكونفدرالية لخسارته 1-5 ذهابًا في سوسة.