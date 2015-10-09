أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لبرج الأسد الجمعة 2015/10/9

Google+ Print
حظك اليوم لبرج الأسد الجمعة 2015/10/9 حظك اليوم لبرج الأسد الجمعة 2015/10/9

لبرج الأسد:


>مهنيًا: قد تحدث اليوم بعض الأمور الطارئة التى تقف عائقًا فى طريق تقدمك خلال العمل، ولكنك تمتلك العزيمة التى تمنحك القدرة على تخطى كل العقبات مهما بلغت شدتها.

عاطفيًا: علاقتك بالشريك فى تهديد مستمر بسبب كثرة تأجيل القرارات التى تخص الأمور المصيرية بينكما، إلى جانب أنها تدفع تلك الأمور إلى مزيد من التأزم.

صحيًا: التدخين يسبب لك ضيق التنفس واضطرابات الرئتين، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على حياتك، فحاول الإقلاع عنه فى أسرع وقت ممكن.

توقعات علماء الفلك:


>يشير علماء الفلك أنك تتميز بجاذبيتك وجمالك منذ يوم ولادتك، وأن الانجذاب إليك من قبل الآخرين يكون بسبب جمالك الداخلى وجمالك الخارجى أيضًا، وقد ترى أحد الأشخاص ينجذب إليك اليوم بشدة.

ترى كل شىء جميىل من حولك، ولذلك ربما تذهب اليوم لمصمم ملابس لتصميم أحد قطع الملابس التى تعبر عن شعورك وإحساسك بهذا الجمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى