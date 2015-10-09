حظك اليوم لبرج الأسد الجمعة 2015/10/9

حظك اليوم لبرج الأسد:

>مهنيًا: قد تحدث اليوم بعض الأمور الطارئة التى تقف عائقًا فى طريق تقدمك خلال العمل، ولكنك تمتلك العزيمة التى تمنحك القدرة على تخطى كل العقبات مهما بلغت شدتها.

عاطفيًا: علاقتك بالشريك فى تهديد مستمر بسبب كثرة تأجيل القرارات التى تخص الأمور المصيرية بينكما، إلى جانب أنها تدفع تلك الأمور إلى مزيد من التأزم.

صحيًا: التدخين يسبب لك ضيق التنفس واضطرابات الرئتين، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على حياتك، فحاول الإقلاع عنه فى أسرع وقت ممكن.

توقعات علماء الفلك:

>يشير علماء الفلك أنك تتميز بجاذبيتك وجمالك منذ يوم ولادتك، وأن الانجذاب إليك من قبل الآخرين يكون بسبب جمالك الداخلى وجمالك الخارجى أيضًا، وقد ترى أحد الأشخاص ينجذب إليك اليوم بشدة.

ترى كل شىء جميىل من حولك، ولذلك ربما تذهب اليوم لمصمم ملابس لتصميم أحد قطع الملابس التى تعبر عن شعورك وإحساسك بهذا الجمال.