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حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 2015/9/9

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حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 2015/9/9 حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 2015/9/9

لبرج الحوت:


>مهنياً: تتمتع مولود بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.

عاطفياً: يوم إيجابى لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالى تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.

صحياً: تشكو مولود برج الحوت من الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التى تعانيها، المطلوب الكثير من الدبلوماسية فى التعاطى

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم :


>كن حذرا مولود برج الحوت اليوم فى تصرفاتك وقراراتك، ربما تخبر الحبيب بكلام قد تندم عليه لاحقاً.
>تتاح لك العديد من الفرص اليوم لترك مكان العمل والذهاب إلى مكان أفضل.
>عليك أن تتخذ قرارك بشكل أسرع حتى لا تضيع هذه الفرصة

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مصر 365

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