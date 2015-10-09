حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 2015/9/9

حظك اليوم لبرج الحوت:

>مهنياً: تتمتع مولود برج الحوت بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.

عاطفياً: يوم إيجابى لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالى تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.

صحياً: تشكو مولود برج الحوت من الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التى تعانيها، المطلوب الكثير من الدبلوماسية فى التعاطى

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم :

>كن حذرا مولود برج الحوت اليوم فى تصرفاتك وقراراتك، ربما تخبر الحبيب بكلام قد تندم عليه لاحقاً.>تتاح لك العديد من الفرص اليوم لترك مكان العمل والذهاب إلى مكان أفضل.>عليك أن تتخذ قرارك بشكل أسرع حتى لا تضيع هذه الفرصة