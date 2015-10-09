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حظك اليوم لبرج الأسد الأربعاء 2015/9/9

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حظك اليوم لبرج الأسد الأربعاء 2015/9/9 حظك اليوم لبرج الأسد الأربعاء 2015/9/9

لبرج الأسد:


>مهنياً: تتعدد المسؤوليات عليك مولود برج الأسد وتتداخل بعضها مع بعض، أنصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة بكل ما أوتيت من قوة وعزم وشجاعة.

عاطفياً: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة.

صحياً: يمر مواليد برج الأسد ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذاراً لإيلاء الوضع الصحى المزيد من الاهتمام

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم :


>عليك مولود برج الأسد الحفاظ على أسرار العمل ولا تتحدث عنها أمام المنافسين. لا تورط الحبيب فى أمور لست متأكدا منها.

تشعر بالاستقرار فى عملك بشكل تدريجى كلما حاولت أن تجتهد وتثبت وجودك.
>أحلامك تتحقق بقرب الحبيب منك، فلا تضعها أو تغفل عنه.

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مصر 365

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