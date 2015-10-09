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حظك اليوم لبرج الحمل الأربعاء 2015/9/9

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حظك اليوم لبرج الحمل الأربعاء 2015/9/9 حظك اليوم لبرج الحمل الأربعاء 2015/9/9

لبرج الحمل:


>مهنياً: تطور مفاجئ يؤثر فى أوضاع مواليد برج الحمل المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل فى هذا الإطار ولو على المدى البعيد.

عاطفياً: حذار الازدواجية فى العلاقات وكن مخلصاً واصمد أمام سحر الجنس الآخر
>صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم :


>يبدو مواليد برج الحمل شجاعا ولديك إرادة قوية، ولذلك ستستطيع الانتهاء من أكثر من مهمة فى وقت مناسب.
>هناك بعض الأعمال والمشاريع التى كان يظن البعض أن العمل بها أمر مستحيل، ولكنك ستثبت اليوم أنك تستطيع عمل المستحيل.

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مصر 365

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