حظك اليوم لبرج الحمل الأربعاء 2015/9/9

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنياً: تطور مفاجئ يؤثر فى أوضاع مواليد برج الحمل المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل فى هذا الإطار ولو على المدى البعيد.

عاطفياً: حذار الازدواجية فى العلاقات وكن مخلصاً واصمد أمام سحر الجنس الآخر

>صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم :

>يبدو مواليد برج الحمل شجاعا ولديك إرادة قوية، ولذلك ستستطيع الانتهاء من أكثر من مهمة فى وقت مناسب.>هناك بعض الأعمال والمشاريع التى كان يظن البعض أن العمل بها أمر مستحيل، ولكنك ستثبت اليوم أنك تستطيع عمل المستحيل.