حظك اليوم لبرج القوس الجمعة 2015/10/9

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك:

>مهنياً: تتلقى اليوم برقيات التهنئة من الرؤساء والزملاء تقديرًا للجهود التى قمت بها فى مجال العمل، فيسطع نجمك وتحصل على المكافآت وتبدأ فى التفكير فى مشروعات جديدة.>عاطفياً: يساعدك الحبيب ويقف بجانبك فى كثير من الأمور الحياتية، مما يمنحك التفاؤل والاندفاع نحو التفكير فى الخطوات المقبلة بثقة كبيرة.>صحياً: انتبه لأحوالك الصحية واحرص على الابتعاد عن المهام التى تفوق طاقتك، حتى لا تشعر بالتدهور.>كنت تحب مشاركة أصدقائك وزملائك خلال الفترة الماضية فى كل الأنشطة والمهام، ولكن اليوم ربما تريد أن تنسحب من حياة الآخرين، حيث أنك فى حاجة إلى الهدوء والراحة.>حاول أن تتخلص من الأفكار السلبية التى تؤثر عليك وعلى تفكيرك بشكل سلبى، ممارسة التمرينات الرياضية صباحًا ومساء قد تساعدك على تجديد النشاط والتغلب على المرحلة النفسية السيئة التى تمر بها.