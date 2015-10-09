حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 2015/9/9

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم

>مهنياً: ركّز مولود برج الجوزاء على أوضاعك المالية ولا تجعل نفسك منهمكاً بشؤون مهنية طارئة قد لا تعود عليك بالفائدة وتهدر وقتك>عاطفياً: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات>صحياً: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أى مشروع ترفيهى فى الوقت الراهن>لديك اليوم مولود برج الجوزاء الكثير من الفرص لتبرز قدراتك ومواهبك فى العمل.

تبدأ اليوم علاقة جديدة مع الحبيب، لا تبق على حالك بل عليك أن تسعى إلى تنمية قدراتك فى العمل وتنمية مواهبك.

بعض تصرفات الحبيب تزعجك ولا تعرف كيف تتعامل معها. يجب أن تتصرف اليوم بحكمة وبتأن، يفضل عدم اتخاذ أى قرار على الصعيد المهنى أو حتى الشخصى.