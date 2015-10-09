أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 2015/9/9

Google+ Print
حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 2015/9/9 حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 2015/9/9

لبرج الجوزاء:


>مهنياً: ركّز مولود على أوضاعك المالية ولا تجعل نفسك منهمكاً بشؤون مهنية طارئة قد لا تعود عليك بالفائدة وتهدر وقتك
>عاطفياً: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات
>صحياً: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أى مشروع ترفيهى فى الوقت الراهن

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم


>لديك اليوم مولود برج الجوزاء الكثير من الفرص لتبرز قدراتك ومواهبك فى العمل.

تبدأ اليوم علاقة جديدة مع الحبيب، لا تبق على حالك بل عليك أن تسعى إلى تنمية قدراتك فى العمل وتنمية مواهبك.

بعض تصرفات الحبيب تزعجك ولا تعرف كيف تتعامل معها. يجب أن تتصرف اليوم بحكمة وبتأن، يفضل عدم اتخاذ أى قرار على الصعيد المهنى أو حتى الشخصى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى