حظك اليوم لبرج السرطان الجمعة 2015/10/9

حظك اليوم لبرج السرطان:

توقعات علماء الفلك:

>مهنياً: قد تفقد فى هذا اليوم الظروف التى تشجعك على الاستثمار وتوظيف الأموال فى المسار الصحيح، حاول أن تبحث عن سبل جديدة لتحقيق المكاسب والأرباح.>عاطفياً: امنح الحبيب مزيدًا من الوقت فى الأمور الحياتية اليومية وكن طويل البال معه، فقد ساعدك كثيرًا فى الفترة الماضية ويستحق منك التضحية لأجله.>صحياً: اذا كنت تعانى من الربو وضيق التنفس، فحاول أن تتجنب قدر الإمكان الأماكن الرطبة تجنبًا لتدهور حالتك الصحية.>يقول علماء الفلك اليوم إن اهتمامك بالآخرين ممن حولك هو سر سعادتك، فأنت تشعر أن حالتك النفسية تتحسن ومعنوياتك ترتفع بعد الحصول على المساعدة صديق أو زميل.>ينجذب الجميع إليك بسبب إحساس العطف والحنان الذين يشعرون به بالقرب منك، استمع لمشاكل من حولك دون افتراض أى أحكام أو إسداء أى نصائح قد تجرحه أو تشعره بالإهانة.