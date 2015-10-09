حظك اليوم لبرج السرطان الجمعة 2015/10/9

حظك اليوم لبرج السرطان:
>مهنياً: قد تفقد فى هذا اليوم الظروف التى تشجعك على الاستثمار وتوظيف الأموال فى المسار الصحيح، حاول أن تبحث عن سبل جديدة لتحقيق المكاسب والأرباح.
>عاطفياً: امنح الحبيب مزيدًا من الوقت فى الأمور الحياتية اليومية وكن طويل البال معه، فقد ساعدك كثيرًا فى الفترة الماضية ويستحق منك التضحية لأجله.
>صحياً: اذا كنت تعانى من الربو وضيق التنفس، فحاول أن تتجنب قدر الإمكان الأماكن الرطبة تجنبًا لتدهور حالتك الصحية.
توقعات علماء الفلك:
>يقول علماء الفلك اليوم إن اهتمامك بالآخرين ممن حولك هو سر سعادتك، فأنت تشعر أن حالتك النفسية تتحسن ومعنوياتك ترتفع بعد الحصول على المساعدة صديق أو زميل.
>ينجذب الجميع إليك بسبب إحساس العطف والحنان الذين يشعرون به بالقرب منك، استمع لمشاكل من حولك دون افتراض أى أحكام أو إسداء أى نصائح قد تجرحه أو تشعره بالإهانة.
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