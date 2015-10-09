حظك اليوم لبرج الجدى الأربعاء 2015/9/9

حظك اليوم لبرج الجدى:

>مهنياً: تمالك أعصابك مولود برج الجدى اليوم وتحاشَ التسرّع فى الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المسئولين.

عاطفياً: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.

صحياً: عليك مولود برج الجدى المحافظة على هدوئك وأعصابك فى أكثر الظروف حرجاً وصعوبة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى :

>تتعمق اليوم مولود برج الجدى علاقتك مع زملاء العمل نحو الأفضل.

أوضاعك المالية تتراجع خلال هذه الفترة مما يسبب لك التوتر. تعيش حبا جديدا وتشعر بالحماسة لهذه العلاقة.

لا يمكن أن تقيم علاقة مع شخصين اثنين فى وقت واحد، عليك أن تفكر بشخص واحد.