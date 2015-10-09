حظك اليوم لبرج الجدى الجمعة 2015/10/9

حظك اليوم لبرج الجدى:

>مهنياً: يبشرك علماء الفلك بأن اليوم ملىء بالتجارب المعقدة التى ستخوضها فى مجال العمل المهنى، ولكنك فى نهاية المطاف ستتمكن من النجاح وسيكون الحظ حليفك.

عاطفياً: طريقك إلى اقناع الشريك باستكمال الحياة معك ليس صعبًا، والتجارب الحياتية التى خاضها معك من قبل مشجعة جدًا على ذلك.

>صحياً: لا تلقى على الآخرين فى التدهور الذى لحق بحالتك الصحية، فأنت المسئول عنه لأنك لم تتبع إرشادات الطبيب المعالج لك، حاول أن تكن أكثر حرصًا على حياتك.

توقعات علماء الفلك:

>ربما تميل بعض الشىء إلى التفكير فى الماضى ولكنك لا تتراجع للخلف، ولكن فقط كل ما تريده هو الاطلاع على بعض الأفكار والملفات القديمة لتساعدك على التقدم نحو المستقبل بخطوات ثابتة.

لابد من التركيز على الاستفادة من الأخطاء التى ارتكبتها فى الفترة الماضية، لتساعدك على الخروج من المشكلات التى تقابلك فى الحياة الخاصة.