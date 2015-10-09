حظك اليوم لبرج الثور الأربعاء 2015/9/9

حظك اليوم لبرج الثور:

>مهنياً: لدى مواليد برج الثور اليوم عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.

عاطفياً: الوضع العاطفى يشهد جدالاً وخلافاً لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت

صحياً: لا تغامر بوضعك الصحى مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

>تحكم السيطرة على معظم أعمال مواليد برج الثور وتكون صداقات جديدة فى عملك ويدرك المسئولون أهمية وجودك فى مكان العمل. الاعتراض على كل شىء يزعج الشريك ويدفعه إلى انتقادك حتى لو جرحك أحياناً. تواكب كل جديد فى مجال الطب بهدف الاطلاع على ما يفيد وضعك الصحى.